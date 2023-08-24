賴品妤飆罵採訪媒體 記者出身柳采葳嘆：實在是看不下去

立委賴品妤今在記者會現場被記者追問，撞到腳架，指「中天」記者推她。國民黨台北市議員柳采葳指出，仔細看現場畫面也可以發現，記者的確完全沒有推她，但賴品妤不聽解釋，甚至當場開罵，賴品妤必須向被她飆罵的記者道歉。柳采葳說，「曾經身為記者的我，實在是看不下去」。

柳采葳指出，原來這就是雲豹小公主的氣勢跟任性，不分青紅皂白的飆罵記者，怒罵記者，賴品妤在記者會現場被記者追問，自己落跑撞到腳架摔倒，卻誣賴是「中天」記者推她，記者當場解釋，沒有推她，是看到她摔倒要幫忙扶。

柳采葳指出，從畫面上可以清楚的看出，賴品妤是因為不回答記者問題，自己暴衝撞倒腳架而摔倒，記者也伸手有意攙扶，但是這樣的好意，卻可能只因為他是「中天記者」，就被小公主飆罵，「曾經身為記者的我，實在是看不下去」也替這位記者抱不平，沒有記者應該受到這樣的對待。

柳采葳表示，記者的職責是問問題，將的陳述報導出來，而受訪者可以選擇不講，記者可以選擇不斷追問，但是不可以因為不想回答，甚至不想被追問就抹黑記者，身為民主社會的立法委員，賴品妤你不覺得可恥嗎？

柳采葳指出，只要回答不出問題就抹黑記者，誣賴記者，這跟當年關中天電視台的手法跟態度如出一轍，這就是民進黨的最大派系新潮流中「雲豹小公主」才能有的任性啊！但是今天，賴品妤因為不回答問題而抹黑記者，這就是看不起台灣民主，踐踏第四權，「你應該在三天之內向這位記者道歉」。