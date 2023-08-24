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賴品妤誣陷記者推人發臉書「討拍」？藍議員放影片批：假摔仔

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
賴品妤會後受訪時，針對父親賴勁麟請辭「雲豹能源」董事長一事進行回應，受訪離場時仍遭記者狂追發生衝突，賴還在臉書發文表示遭推，議員ˋ鍾沛君貼出影片，打臉賴。記者鄒尚謙／攝影
賴品妤會後受訪時，針對父親賴勁麟請辭「雲豹能源」董事長一事進行回應，受訪離場時仍遭記者狂追發生衝突，賴還在臉書發文表示遭推，議員ˋ鍾沛君貼出影片，打臉賴。記者鄒尚謙／攝影

民進黨立委賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司大賺綠能財引發熱議，賴品妤今天出席活動被媒體堵訪問到相關問題，離場時卻因肢體接觸，與媒體發生衝突，更在臉書指控自己被推，不過北市議員鍾沛君、柳采葳提供還原影片，發現是賴自己去撞腳架，還火速發臉書「討拍」，痛批賴就是個「假摔仔」。

鍾沛君批評，說穿了就是賴品妤無法回應記者追問，「為什麼女兒在台灣反服貿，收割政治紅利，爸爸卻搞服貿協會，發兩岸財。」妳不答，記者就只好問，雲豹公主跑得快，記者只能追的更快。

鍾沛君表示，賴品妤在眾目睽睽之下上演「碰瓷」假摔，誣賴記者推她，還火速發了臉書討拍，整個一條龍造謠，手段未免太低級，「那不就好在現場有多家媒體記者，眼睛在看，攝影機在拍，手機也在拍，馬上可以電視輔助判決還原真相。」否則被誣賴的記者，只怕百口莫辯，會活活被小公主親衛隊的口水淹死。

不少網友表示「真正夭壽吔心態，十足令人厭惡的嘴臉」、「假摔就是為了博同情」、「就是不想回答，轉移話題焦點」、「自己撞攝影師腳架」、「農曆七月有沒有拜拜?會不會是背後靈」。

賴品妤 鍾沛君 服貿

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