因應勞保缺口 行政院將撥補1300億元

行政院今拍板通過113年度中央政府總預算案並舉行記者會，為因應我國勞保缺口，將撥補勞保1300億元，並為因應軍公教人員待遇調整，撥補173億元。

行政院今通過113年度中央政府總預算案，宣布將撥補勞保1300億元，並為因應調整軍公教人員待遇，撥補173億元。另也針對公務人員退撫基金，撥補100億元。

不過，針對勞保財務困境，行政院長陳建仁今年3月於立法院備詢時，曾允諾政府明年會努力編列1000億元撥補預算，盡可能彌補勞保的財務缺口。何以現加碼到1300億元？對此，勞動部次長陳明仁解釋，關於勞保的部分，由於人口結構的改變，勞保財務的改革勢在必行，因為涉及到廣大勞工的權益、事業單位的負擔，政府會持續溝通、凝聚共識。

陳明仁表示，現階段針對大家在意的部分，尤其是政府負最終財務責任、持續撥補等高度共識的部分持續進行。從109年開始，政府就持續撥補，去年因為疫情的關係，所以勞保基金的財務水位會稍微有變低一點。今年謝謝行政院這一部分，遵守財政紀律的情況底下，可以最大幅度增補勞保財務的預算，所以可以看到今年六月的部分，勞保基金的餘額已經回升到8,600億，相信明年以後，整個財務還是會相對穩健，那在持續溝通的期間，還是會針對勞保財務的部分持續收集意見，做財務改革方面的規劃。