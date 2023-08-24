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「為什麼推我？」賴品妤病友身分出席衛教記者會 媒體狂追推擠

賴品妤發文譴責記者追訪行為 雞排妹喊：勿忘陳幸妤

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
賴品妤會後受訪時，針對父親賴勁麟請辭「雲豹能源」董事長一事進行回應，受訪離場時仍遭記者狂追，手中咖啡灑了一地。記者鄒尚謙／攝影
賴品妤會後受訪時，針對父親賴勁麟請辭「雲豹能源」董事長一事進行回應，受訪離場時仍遭記者狂追，手中咖啡灑了一地。記者鄒尚謙／攝影

立法委員賴品妤今出席醫學活動，會後因為父親賴勁麟請辭「雲豹能源」董事長一事被媒體狂追，一度腳步不穩，賴直接對記者喊「你為什麼推我？」，賴品妤稍早發文譴責中天記者追訪行為，不少綠營民代都留言聲援，藝人鄭家純則留言相挺「勿忘陳幸妤當年是怎麼被記者騷擾的」。

賴品妤貼文發出2小時，累計按讚數超過9千，綠營民代、黨部都馬上來留言支持相挺，還有親綠網紅、粉專都來全力聲援賴品妤。

「雞排妹」鄭家純表示，記者的窮追猛打，只是為了捕捉到受訪者不爽的瞬間，再用後製剪接營造那是暴怒。誤導中天的觀眾看完片段後，認為「她很激動，一定是心虛有鬼」，然後該片段再被政論節目利用一輪，名嘴說出各種臆測來帶頭霸凌，勿忘陳幸妤當年是怎麼被記者騷擾的。

過去也曾是媒體人的立委林楚茵說，媒體監督民代是工作，但不能用騷擾的手段來達成，記者不是狗仔，譴責採訪暴力；高雄市議員黃捷也留言挺賴品妤，職業這種採訪手法實在惡劣，用移花接木的方式來帶風向很要不得，譴責採訪暴力，請品妤多保重，平安第一。

立委賴品妤稍早發文譴責中天記者追訪行為，不少綠營民代都留言聲援，藝人鄭家純則留言相挺「勿忘陳幸妤當年是怎麼被記者騷擾的」。圖／翻攝賴品妤臉書
立委賴品妤稍早發文譴責中天記者追訪行為，不少綠營民代都留言聲援，藝人鄭家純則留言相挺「勿忘陳幸妤當年是怎麼被記者騷擾的」。圖／翻攝賴品妤臉書

賴品妤 陳幸妤 鄭家純

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