賴品妤發文譴責記者追訪行為 雞排妹喊：勿忘陳幸妤

立法委員賴品妤今出席醫學活動，會後因為父親賴勁麟請辭「雲豹能源」董事長一事被媒體狂追，一度腳步不穩，賴直接對記者喊「你為什麼推我？」，賴品妤稍早發文譴責中天記者追訪行為，不少綠營民代都留言聲援，藝人鄭家純則留言相挺「勿忘陳幸妤當年是怎麼被記者騷擾的」。

賴品妤貼文發出2小時，累計按讚數超過9千，綠營民代、黨部都馬上來留言支持相挺，還有親綠網紅、粉專都來全力聲援賴品妤。

「雞排妹」鄭家純表示，記者的窮追猛打，只是為了捕捉到受訪者不爽的瞬間，再用後製剪接營造那是暴怒。誤導中天的觀眾看完片段後，認為「她很激動，一定是心虛有鬼」，然後該片段再被政論節目利用一輪，名嘴說出各種臆測來帶頭霸凌，勿忘陳幸妤當年是怎麼被記者騷擾的。