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總預算未足額撥補公教退撫 全教總轟政院「民粹算計」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
全國教師工會總聯合會日前動員約30人到行政院前抗議，痛批「年改一條龍，撥補一條蟲」，呼籲政府應依法編列預算撥補。圖／取自全教總直播
全國教師工會總聯合會日前動員約30人到行政院前抗議，痛批「年改一條龍，撥補一條蟲」，呼籲政府應依法編列預算撥補。圖／取自全教總直播

行政院會今天通過113年度總預算，明年度歲入、歲出編列成長皆創歷年新高，但相較勞保撥補金額創新高達1300億元，公教人員退撫基金撥補卻僅編列100億元。全教總今天表示，此舉嚴重違背立法院去年底通過依精算撥補精神，更何況公教撥補只是「小洞」，如同堤防漏水，現在不補，未來恐怕更危險，批評行政院長陳建仁施政厚此薄彼，充滿選舉民粹算計。

全教總理事長侯俊良指出，為確保新舊基金都能永續，立法院去年12月16日三讀通過原退撫條例修正案，政府須依退撫財務精算結果撥補基金，且在新財務缺口撥補後，應隨即對舊缺口進行撥補。

根據退撫基金第8次精算報告指出，若要達退撫基金不破產，公務人員及教育人員每年分別需撥補285億元及236億元；若以10年撥補新人新制缺口精算，公務人員10年間每年撥補194億元，教育人員每年需撥補123億元，如此才有時間再加以撥補舊缺口。

侯俊良說，精算報告指公教人員每年共需撥補317億元才足夠，沒想到撥補入法第一年上路，就嚴重跳票，陳內閣無視退撫基金財務狀況、藐視國會、漠視全體公教人員權益之施政作為，應當受到嚴厲譴責與批判。

侯俊良表示，相較於勞保撥補金額創新高達1300億元，備受公教人員關注的退撫基金撥補卻僅編列100億元，嚴重違背立法院去年底通過依精算撥補精神。公教團體不反對撥補勞保，但更應該啟動勞保檢討，否則不斷撥補，也只是愈補愈大洞，尤其公教撥補只是「小洞」，如同堤防漏水，現在不補，未來恐怕更危險。

立法院新會期即將開議，侯俊良呼籲，朝野黨團應嚴審明年度中央政府總預算，並依國會撥補入法意旨，要求行政院根據精算結果重編撥補退撫基金之金額，以維護法治、確保基金永續。

侯俊良指出，退休制度攸關全體受僱者基本權益，全教總堅決反對二次年改，有鑑於行政院毫無誠意踐行法治，罔顧政府之雇主責任，全教總不排除發動大規模抗議，為全國公教人員爭取應有之尊嚴與權益。

行政院 全教總 退撫基金

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