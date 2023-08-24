臉書掀戰！賴品妤指遭中天記者狂追摔倒 他諷見笑轉生氣

立法委員賴品妤今出席台灣眼科醫學會主辦的「術後乾眼 更eye注意！」，會後被媒體狂追，她在現場直對著記者喊「你為什麼推我？」賴品妤隨後在臉書說，「現場遭到中天記者狂追，我因而摔倒在地」。對手國民黨立委參選人廖先翔說，她是見笑轉生氣，沒有一個公眾人物的自覺，什麼東西都是先怪別人而不是檢討自己。

立法委員賴品妤今出席台灣眼科醫學會主辦的「術後乾眼 更eye注意！」，分享身為乾眼症病患的醫療心路歷程。會後受訪時，針對父親賴勁麟請辭「雲豹能源」董事長一事進行回應，受訪離場時仍遭記者狂追，一度腳步不穩，手中咖啡也灑了一地。

賴品妤隨後在臉書貼文說，「剛才在完全無關的醫療記者會現場遭到中天記者狂追，我因而摔倒在地，東西也灑了一地。而同一位中天記者上周也在我回答完提問後一直不斷跳針詢問問題，在我進入詢問鬼打牆離去時惡意移花接木成烙跑。今天甚至還在討論醫療記者會跳針詢問我已回答過的問題，我也都不厭其煩的逐一回答，然而在我受訪完離開時，他在現場狂追，造成現場一片混亂推擠中我也因此人而摔倒。請問中天新聞，下一週我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？」

賴品妤未再進一步說明上午的狀況，但臉書湧入大批民眾留言被灌爆，超過千則留言，很多支持者加油打氣，但也有人質疑。

立委林楚茵留言說，媒體監督民代是工作，但不能用騷擾的手段來達成，記者不是狗仔，譴責採訪暴力。高雄市議員黃捷說 · 這種採訪手法實在惡劣，用移花接木的方式來帶風向很要不得，譴責採訪暴力。不少網友留言請請賴品妤多保重，平安第一。

鄭家純也留言，記者的窮追猛打，只是為了捕捉到受訪者不爽的瞬間，再用後製剪接營造那是暴怒。勿忘陳幸妤當年是怎麼被記者騷擾的。

但也不少人說，看影片沒有人推她啊；還有人說記者手上拿三立的麥克風；還有人質疑記者是用念能力推人嗎？有網友說是不是真的摔倒，警方要介入調查。

對手國民黨立委參選人廖先翔說，她是見笑轉生氣，沒有一個公眾人物的自覺，什麼東西都是先怪別人而不是檢討自己。