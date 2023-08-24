前瞻預算成謎？鍾東錦促中央列表公布 才知公平正義

前瞻基礎建設近期成話題，也是藍綠角力戰場。苗栗縣長鍾東錦參與中台灣區域治理平台時表示，很想知道到底前瞻用了多少，這不會很困難，只要列表就能列出來，呼籲中央公布分配數據，才能知道裡面是否有公平正義？

今年的啟動儀式結合中台灣首長會議，包括新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華、雲林縣則由副縣長謝淑亞代表張麗善縣長出席。

苗栗縣長在致詞中提到前瞻計畫，也提到要追求公平的社會。鍾東錦表示，近期媒體都在提前瞻計畫，他很想知道到底用了多少，這不會很困難，只要列表列出來，誰用多少就清清楚楚。鍾東錦講完後，台下立即爆以熱烈的掌聲。

鍾東錦表示，當家作主的人，就是要有權利去追求公平正義，地方有權利要求中央公布到底如何分配，就知道到底有沒有公平？那天他看電視節目說，新北市長侯友宜和台北市花100多億的前瞻計畫，若以人口數來看，應該是花了1000億，怎麼會只花100多億？

鍾東錦呼籲，中央應該公布總數，才能一目瞭然知道到底誰用了多少，裡面有否公平正義，而不是用很小的數據，去計較很大的事情。