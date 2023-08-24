快訊

午後對流旺 從北到南13縣市大雨特報

反制日本核汙水排海 大陸宣布全面暫停日本水產品進口

「為什麼推我？」賴品妤病友身分出席衛教記者會 媒體狂追推擠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前瞻預算成謎？鍾東錦促中央列表公布 才知公平正義

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
苗栗縣長鍾東錦參與中台灣區域治理平台，致詞中提及前瞻計畫。記者郭政芬／攝影
苗栗縣長鍾東錦參與中台灣區域治理平台，致詞中提及前瞻計畫。記者郭政芬／攝影

前瞻基礎建設近期成話題，也是藍綠角力戰場。苗栗縣長鍾東錦參與中台灣區域治理平台時表示，很想知道到底前瞻用了多少，這不會很困難，只要列表就能列出來，呼籲中央公布分配數據，才能知道裡面是否有公平正義？

今年的啟動儀式結合中台灣首長會議，包括新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華、雲林縣則由副縣長謝淑亞代表張麗善縣長出席。

苗栗縣長在致詞中提到前瞻計畫，也提到要追求公平的社會。鍾東錦表示，近期媒體都在提前瞻計畫，他很想知道到底用了多少，這不會很困難，只要列表列出來，誰用多少就清清楚楚。鍾東錦講完後，台下立即爆以熱烈的掌聲。

鍾東錦表示，當家作主的人，就是要有權利去追求公平正義，地方有權利要求中央公布到底如何分配，就知道到底有沒有公平？那天他看電視節目說，新北市長侯友宜和台北市花100多億的前瞻計畫，若以人口數來看，應該是花了1000億，怎麼會只花100多億？

鍾東錦呼籲，中央應該公布總數，才能一目瞭然知道到底誰用了多少，裡面有否公平正義，而不是用很小的數據，去計較很大的事情。

鍾東錦 前瞻基礎建設

延伸閱讀

苗栗縣3000元敬老禮金明年發放 10萬老人受惠

徐耀昌退黨 曾玟學點出與鍾東錦退黨後的泛藍聯盟有關

徐耀昌退出國民黨 鍾東錦：「心痛、遺憾，給予尊重」

徐耀昌退出國民黨震撼彈 政壇不意外再選立委更震撼

相關新聞

看衰今年出口外銷？ 中央總預算估營所稅收入負成長9%

行政院今舉行113年度中央政府總預算案記者會，財政部長莊翠雲指出明年度稅課收入編列2兆2990億元，但在營所稅預估收入的...

「為什麼推我？」賴品妤病友身分出席衛教記者會 媒體狂追推擠

立法委員賴品妤今出席台灣眼科醫學會主辦的「術後乾眼 更eye注意！」，分享身為乾眼症病患的醫療心路歷程。會後受訪時，針對...

賴品妤飆罵記者 曾為記者的柳采葳嘆：實在是看不下去

立委賴品妤今在記者會現場被記者追問，撞到腳架，指「中天」記者推她。國民黨台北市議員柳采葳指出，仔細看現場畫面也可以發現，...

賴品妤誣陷記者推人發臉書「討拍」？藍議員放影片批：假摔仔

民進黨立委賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司大賺綠能財引發熱議，賴品妤今天出席活動被媒體堵訪問到相關問題，離場時卻因肢體接觸...

影／國防預算達6068億創新高 綠營：國家安全不能用嘴說

我國明年國防預算創新高，整體規模高達6068億元。今(24)日民進黨立委莊瑞雄說，國家安全攸關全民利益，「如何強化國家的...

因應勞保缺口 行政院將撥補1300億元

行政院今拍板通過113年度中央政府總預算案並舉行記者會，為因應我國勞保缺口，將撥補勞保1300億元，並為因應軍公教人員待...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦