蔡英文：台美歐洲經貿緊密 符合各國共同利益

蔡英文總統今天接見華府智庫「大西洋理事會跨大西洋高階訪問團」，她指出，面對當前國際挑戰，強化全球民主韌性已成為國際社會共同重視的議題；經貿的投資與合作及供應鏈的穩定與韌性，更是民主國家共同面對威權主義的支柱。這幾年，台灣、美國與歐洲的經貿關係愈來愈緊密，不僅強化我國經濟自主，也符合歐美各國共同利益。她強調，台灣將持續擴大與理念相近國家合作，共同維護自由、開放和繁榮的印太地區。

今天訪團成員包括立陶宛前總統葛寶思凱德、美國前國防部長艾斯培、大西洋理事會副會長暨史考羅夫戰略安全中心資深主任克羅寧（Matthew Kroenig）、印太安全計畫主任葛勞斯凱思(Markus Garlauskas)及訪問學者涂馬（Petr Tůma）等。

蔡總統表示，最近，FIBA世界杯籃球熱身賽，邀集了許多來自立陶宛、拉脫維亞等各國好手在台灣登場比賽。前天是比賽的最後一天，她和葛寶思凱德也一起前往觀賞球賽，真的非常精采。除了體育賽事的交流，過去幾年，台灣和立陶宛在各領域的互動也愈來愈緊密，包括互設代表處及相互訪問，尋求更多跨領域的合作機會。

蔡總統表示，在經貿上的投資與合作，以及供應鏈的穩定與韌性，更是民主國家共同面對威權主義的支柱。這幾年來，台灣、美國與歐洲的經貿關係，也愈來愈緊密，這不僅有助於強化台灣經濟自主，也符合歐美各國的共同利益。

蔡總統指出，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經簽署，台美經貿夥伴關係更加緊密。未來，我方也會努力推動台美「避免雙重課稅協定（ADTA）」的洽簽，提供雙方更便利的投資環境。

對於台灣和歐洲國家的合作方面，蔡總統表示，去年，我方提出「強化歐洲鏈結計畫」，台灣成立中東歐投資、融資基金，來強化生物技術和電動車等戰略產業的連結。將繼續擴大與理念相近國家合作，共同為維護自由、開放和繁榮的印太地區，貢獻一己之力。

最後，蔡總統感謝美國及歐洲的朋友，多次在國際場合強調台海和平穩定的重要性，今天也齊聚一堂，向國際社會展現出民主國家的團結，並祝福貴賓訪問成果豐碩。

葛寶思凱德致詞時表示，立陶宛是台灣在歐洲的新朋友，雙方友誼建立在許多共同點之上，例如台灣與立陶宛國土面積不大，也都面臨不友善的鄰國，但都是有自信的國家。

葛寶思凱德提到，在歐洲及其他地區，看到有些強權打壓或威嚇其他小國，這其實是因為缺乏自信心。然而，台灣與立陶宛等小國也因此產生更多力量，來保衛自己的人民。

葛寶思凱德提到，此次訪台，她有機會見證台灣快速而多元的發展。台灣在幾十年間，自戒嚴到成為民主國家，並進一步保護民主，非常不容易。她認為，一個國家的強盛與否，不在於大小，而是能夠發揮的實力。這取決於人民，「只要我們的人民想要追求民主、獨立和自由，我們就能獲得自由」。她期盼，台灣人民用自己想要的方式決定自己國家的前途，不受他人置喙。