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影／藍批錯誤能源政策 民進黨：核電不是綠能

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
針對國民黨立院黨團批評蔡政府錯誤能源政策，民進黨立委洪申翰（左起）、劉世芳、莊瑞雄進行舉行記者會回應。記者許正宏／攝影
針對國民黨立院黨團批評蔡政府錯誤能源政策，民進黨立委洪申翰（左起）、劉世芳、莊瑞雄進行舉行記者會回應。記者許正宏／攝影

針對國民黨立院黨團批評蔡政府錯誤能源政策，民進黨立院黨團上午舉行記者會回應，副書記長洪申翰表示，核電不是綠能、核電不是再生能源，國民黨的邏輯跟論述互相打架，立委吳怡玎不斷的扭曲再生能源、邏輯錯亂，今天如果台積電用更多核能，將達不到百分百再生能源，民進黨會全力做綠能政策，2030年前讓產業安心的綠電成績。

【中央社／台北24日電】

國民黨團批評蔡政府留給國家最大的爛攤子，就是缺電及電價調漲。民進黨團副書記長洪申翰今天表示，在野黨為選舉利益污名化再生能源，國民黨的能源主張，才是把供電環境拖入供電不穩定、綠電不足、儲能不足的地步，讓產業更加焦慮。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯及副書記長吳怡玎等人，今天在國民黨立法院黨團記者室召開記者會。曾銘宗表示，蔡政府執政留給中華民國最大的爛攤子，就是缺電及電價調漲；另外台電累積虧損達3077億元，也由全民負擔。

曾銘宗指出，過去總統蔡英文曾表示，在用電需求持續增加的前提下，未來絕對不會碰到缺電危機。結果蔡政府執政7年，全台就大跳電5次，要問問蔡政府，沒有缺電，為何一再發生大規模跳電。

曾銘宗表示，缺電是國安問題，涉及到國家生存發展，以及全國中小企業、2300萬民眾的民生用電權益，但包含美台商會、工業總會及台積電等，都對穩定供電抱持疑慮。

另外，曾銘宗指出，過去蔡總統也曾表示，預估2026年前電價不會有大幅上漲的可能，但蔡政府任內電價已經大幅上漲，民國107年調漲3%、110年漲8.4%、112年漲11%，蔡總統說電價不會上漲真的是跳票，而台電虧損已達3000億元，未來該如何處理，到時就是選後再調漲電價，全民負擔。

針對國民黨團質疑蔡政府能源政策錯誤，民進黨立法院黨團舉行輿情回應記者會，黨團副書記長洪申翰表示，2024年總統選戰，能源政策有2個關鍵的命題，一是如何確保不缺電及供電穩定，一是如何讓國家發展有充足綠電可以使用。

洪申翰指出，民進黨非常有信心在這2個命題能答的最好。過去這幾年的停電事故，檢討起來是過去電網投資不足，設備老舊又風險管理不當，政府在這幾年大幅度修繕電網設備、大力投資電網，同時也大力發展綠電，解決產業綠電不足的擔憂。

洪申翰表示，相反的，國民黨及民眾黨全面污名化再生能源，連儲能都要污名化，按照國民黨的能源主張，才是把供電環境拖入供電不穩定、綠電不足、儲能不足的地步，讓產業更加焦慮。

針對國民黨立院黨團批評蔡政府錯誤能源政策，民進黨立院黨團副書記長洪申翰上午回應，核電不是綠能、核電不是再生能源，國民黨的邏輯跟論述互相打架。記者許正宏／攝影
針對國民黨立院黨團批評蔡政府錯誤能源政策，民進黨立院黨團副書記長洪申翰上午回應，核電不是綠能、核電不是再生能源，國民黨的邏輯跟論述互相打架。記者許正宏／攝影

國民黨 民進黨 核能

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