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經濟部稱公投已決定不重啟核四 柯文哲：電就是不夠用

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。 記者黃義書／攝影
民眾黨主席柯文哲。 記者黃義書／攝影

民眾黨柯文哲主席認為台灣若要台積電，恐怕「沒辦法不要核四」；經濟部稱核四經公投決定不重啟。柯文哲今天表示，電不夠就是不夠，就算公投過了，還是要理性務實科學面對問題，台灣下一任總統最重要的事，就是誠懇、誠實面對台灣問題。

柯文哲表示，台灣不缺電嗎？怎麼會沒有，他當過台北市長很清楚，東區門戶計畫28棟大樓被限電。2025非核家園做不到，做不到就做不到，我們應該誠實的面對問題，看怎麼解決，每天喊口號，問題也沒有解決。

柯文哲日前以股神巴菲特賣台積電持股為例，稱外資逃離台灣，卻遭經濟部反駁稱，2016年迄今僑外投資破2兆，去年達133億美元。柯文哲說，他知道每次講什麼，政府一定要反駁，面對問題是解決問題的第一步，

柯文哲表示，台海關係緊張，外資不敢趕來，以美國前眾議長裴洛西去年7月訪台為例，就他所知，去年1月至7月，特別是風電業者進來投資的量很多，但經過裴洛西訪台後，大家開始感到緊張，真相就是這樣，政府不要粉飾太平。

柯文哲 台積電 核四

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