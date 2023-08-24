批缺電、虧損、電力排碳係數高 藍：蔡能源政策留爛尾

綠能產業議題受關注，國民黨立法院黨團今指出，蔡英文政府推動「非核家園」政策跳票，達不到再生能源發電占比20％，不僅商界質疑缺電，台電也累積虧損3077億元，都由全民承受，且當全世界以核能發電作為零碳發電的趨勢時，蔡政府卻要核電歸零，台灣電力排碳係數0.495高於世界平均，也比日韓都還要高，都將成為蔡英文總統卸任後的能源政策爛尾。

國民黨團今在立法院舉行記者會。國民黨立委謝衣鳯表示，據能源局資料，2025年再生能源只能達到占比15％，確定跳票，民進黨想廢核，但再生能源速度不如預期，美國商會都說台灣再生能源開發進度落後，在台美商公司和台灣企業，都擔心能源供應問題。

謝衣鳯指出，所有數字看起來，綠電供應速度遠不及產業界需要速度，此外即使政府不斷補貼，台電仍持續虧損，今年一到六月台電支出4990億元，比去年同期多1146億元，其中燃料費用多成長424億元、購入電力大幅增加了621億元，這都是蔡政府錯誤的能源政策的結果，且再算入扣除核四帳面價值，台電實質破產，現累積虧損3077億元。

國民黨立委吳怡玎表示，歐盟即將徵收碳邊境關稅，我國環境部原將開始徵收碳費、碳稅，但延至2025年，原因之一就在於使用電力造成的間接碳排放，台灣並不低

每度電造成多少二氧化碳稱為電力排碳係數，去年我國電力排碳係數為0.495，世界主要國家排碳系數平均0.436，鄰近中國、韓國和日本，我們只比中國大陸好，要徵收碳邊境關稅的歐盟，每度電的碳排，只有台灣的一半左右。

吳怡玎指出，如蔡政府鼓勵產業根留台灣，但電力產生的碳排無法降低，要如何跟全世界競爭？而唯一解方就是核能，全世界減碳趨勢朝向核能，根據IEA(國際能源總署)統計，世界主要各國2050年計畫中，核能占9.4%，這和民進黨的核電歸零是天差地遠，但從行政院還在告訴人民世界潮流是廢核，簡直就是笑話。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，2015年蔡英文總統當選前曾表示不會缺電，但事實上蔡政府上任7年多，全台共發生5次大停電，每次幾乎都影響數百萬戶，此外蔡英文總統也保證不漲電價，但上任來三次調漲電價，電價已經漲了22.4%，民進黨能源政策跳票及錯誤，後果都要由民眾及下任政府承擔。