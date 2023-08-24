遭批掛牌一年無作為 數位部：國際資安交流超過25國

數位發展部（數位部）成立一周年，被批毫無政績。民進黨立委劉世芳也坦言，數位部還沒找到自己的方向。對此，數位部今表示，絕非沒有做事，國際的資安聯防方面已與超過25個國家交流，盼能夠建立國際合作體系。

數位部代表表示，數位部成立一年來，在很多方面都有很多進展，包括媒體關心的新聞業與大型網路平台的共榮機制，已經進行兩輪共六場對話，同時在本月還會進行第三輪對話。

數位部代表指出，大家關心防止詐騙， 數位部在打詐1.5裡的，主要負責的是從源頭防堵詐騙，這過程中已做了非常多實際工作，包括輔導電商導入隱碼機制，確保消費者個資不外洩，同時也因應了證券投資及顧問法修正之後，促使網路平台業者對於投資廣告、網路違規廣告採取下架機制，另也跟金管會合作，就第三方支付業者的防詐聯防機制進行努力。

數位部代表強調，除了媒體關心的議題，不管是在政府資訊平台的建立、資安的聯防體系，網路無國界，在國際的資安聯防上，其實跟非常多的國家包括英國、美國、以色列、歐盟等，進行國際政治交流已經超過25個國家，希望能夠建立一個國際合作體系。數位部不管在預算執行也好，或政策推動也好，都是按部就班、逐步來做。對於努力還不夠的部分，當然可以繼續加強，但絕對不是沒有做事。