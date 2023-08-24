中台灣首長齊聚竹縣義民祭 許淑華擁抱高虹安打氣

客家重要祭典全國義民祭啟動儀式今天在新竹縣登場，這次首度邀請中台灣8位縣長首長同台挑擔，除了雲林縣長張麗善臨時缺席，新竹縣長楊文科、台中市長盧秀燕、新竹市長高虹安、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠以及南投縣長許淑華均同台挑擔。

由於高虹安身陷詐領助理費案被起訴，許淑華日前因救災槓上行政院長陳建仁，兩人同為焦點人物，許淑華還特別給予高虹安熱情擁抱，彼此加油打氣。

義民祭是客家重要祭典，原本預計出席的客家委員會副主委周江杰和張麗善均臨時缺席，雲林縣由副縣長謝淑亞代表。東道主楊文科向盧秀燕熱烈介紹祭典內容，盧秀燕看到國小學生擔任禮生並用標準的客家話讀祝禱文，也表示讚許和新奇，同時肯定小朋友們處變不驚的傑出表現。

楊文科表示，感謝中台灣各首長蒞臨，為義民祭增添無上光彩，這次祭典由小學生擔任禮生、讀祝禱文，也請小學生學習八音，讓客家文化傳承、發揚光大，再次感謝中部縣市首長一起來挑擔，也將各縣市特產、美食「挑」來，向新竹縣的義民爺供奉，同時也行銷各縣市特產。

啟動儀式於上午10時在義民廟廣場前，由八音大匯演以「大開門」揭開序幕，緊接著由在地團隊築夢舞集規劃「義民祭傳習藝陣鬧棚頭」，演出「十五庄黑令旗陣」等。中台灣7縣市首長也挑起各縣市特色商圈特產參與「擔擔相傳．代代傳」挑擔祈福儀式，最後由7縣市首長和義民廟董事長林光華、五分埔祭典區總爐主陳世偉一同上香向義民爺祈福，祈求國泰民安、風調雨順。