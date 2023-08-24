總預算再創新高！勞保又撥補1300億

總預算2.88兆再創歷史新高！行政院24日宣布，明年度總預算歲入編列2兆7092億元，歲出編列2兆8818億元。總歲出用於社福編列7917億元，較去年增加788億元，其中用於撥補勞保基金1300億元，使得蔡政府撥補勞保共計2670億元。另外，國防預算共6068億也創下新高，在野黨對此紛表不滿，決強力把關！

還債1150億創新高

行政院長陳建仁指出，明年度總預算以穩健財政、建設國家、照顧人民、壯大台灣等四面向編列，穩健財政部分，歲入編列2兆7092億，較去年增加1296億，歲出編列2兆8818億，增加1927億，創歷年新高，債務還本預算編列1150億，創23年來新高。

建設國家方面，其中教育經費增加，包含拉近公私立學校學雜費差距專案、提升教研人員待遇，約增加509億。公共建設經費包含永續提升人行安全計畫、2030年客運車輛電動化推動計畫等，增加近300億。照顧人民上，社福經費預算在較去年增加788億，其中用於撥補勞保基金1300億。

勞保再撥補1300億

陳建仁說，老農津貼與國民年金等8項社福津貼1120億。補助地方政府，包含統籌分配款與一般性補助，比去年增加11.2%，達到9019億。在勞保基金撥補上，官員指出，原本行政院長陳建仁對外說明年預計撥補1000億元，最後拍板撥補1300億元（1200總預算+100億特別預算），累計撥補金額達2770億元。

總計總預算中，社會福利將編7917億、教育科學文化5612億、經濟發展支出 4342億與國防支出4312億，其中國防預算加上特別預算將達6068億；在這些項目另外整理出來，公共建設將編列5886億、教育經費3976億、科技發展1952億、少子女化因應1201億與長照經費876億。

被問到為何勞保撥補增加，是否因為擔心明年勞保基金水位將會下降？主計長朱澤民回應說，勞保基金目前水位已經回升到8600億，但希望勞保相關長期債務，只要政府有財政餘裕就應該多還，因此增加撥補。

選前不該大撒幣

對此，國民黨立院總召曾銘宗受訪時表示，蔡政府執政8年，總支出比前朝增加4.3兆，經濟成長率卻不如以往，令人擔憂。且過去民進黨光是行銷預算編列近20億，農委會預算尤為誇張，黨團將強力監督預算中是否藏有小金庫，並要求經濟部合理說明綠能政策。

民眾黨團立院總召邱臣遠則直言，蔡政府別大撒幣討好選民，將檢視公務預算與前瞻特別預算是否重複編列；適逢總統大選年，將嚴格把關部會政策宣傳費，避免行政機關淪為選舉大內宣工具；他也點名數位部成立1年來，國內資安問題頻傳、網路詐騙案件頻傳、受害者不計其數，不排除凍結或刪減預算。

【更多精采內容，詳見 】