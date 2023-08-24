不讓民進黨躺著當選！柯文哲拋政黨對話 朱立倫：很樂意

針對柯文哲拋出與政黨領袖對話的主張，國民黨主席朱立倫上午指出，為了為了兩岸和平，公平正義，為了台灣要更好，必須要下架民進黨的前提下，共同為了和平，為了公平正義，國民黨和民眾黨的目標是一致的，朱立倫說，「很樂意跟柯文哲主席能夠坐下來，好好的讓大家一起討論各項公共議題。」

朱立倫今天表示，黨內的不合，將不會糾結糾結在過去的這些小恩小怨，還是回到一個大家必須要以大局為重，個人的這些枝節，不是我們的重點。

但對於民眾黨主席柯文哲主張「政黨領袖對話」朱立倫表示很樂意跟柯坐下來好好談談，強調從今年年初開始就努力促成在野能夠團結，未來希望在野黨能夠合作，大家有一個共同團結一致的目標，為了公平正義，這跟民眾黨的理念是一致的。