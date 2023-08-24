邱毅評侯友宜：藍基本盤是資產 朱立倫、金溥聰成包袱
前立委邱毅今天在臉書以「餓死的駱駝比馬大」喻時事，指國民黨總統參選人侯友宜背後有國民黨基本盤支撐，支持度至少20%；國民黨雖然日薄西山，但在很多人眼中仍仰之彌高、望之儼然，這是對侯友宜有利的資產。
邱毅認為，國民黨像極了南明腐朽朝廷，高層被國民黨主席朱立倫和侯友宜競選辦公室執行長金溥聰把持，只要奴才不要人才，這成了侯友宜的大包袱。
邱毅指出，國民黨最後的問題是老大心態，堅持只能坐定正位，再由他們挑選副手，把這樣稱之為「整合」，對國民黨的「老大醬缸」只能曲意逢迎，擦脂抹粉，不能有一丁點批評，美其名是團結，所以很多人相互較勁，講的越噁心越受重視、扶搖直上。
邱毅說，怪不得許多人想退黨，大家預測明年1月13日大選後，很多現在的領導都得下台，到時大風吹就又吹回來了，所以跳船潮是難以避免的，侯友宜在這種氛圍裡，仗怎麼打？即使想去喝大團結咖啡來個在野三人整合，也抵擋不了來自金溥聰的阻力，揶揄「這尊瘟神，也是侯友宜三顧茅廬自己請來的，怨不得別人。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言