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拜登政府第11度對我軍售 總統府感謝

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
拜登政府第11度宣布對我軍售，總統府感謝。圖／總統府提供
拜登政府第11度宣布對我軍售，總統府感謝。圖／總統府提供

美國政府於美東時間8月23日宣布，就「紅外線搜索追蹤莢艙（IRST)」，金額5億美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，此案可望在一個月後正式生效。總統府發言人林聿禪今天表示，總統府感謝美國政府依照「台灣關係法」及「六項保證」，提供我國防衛性武器，持續落實對台灣的安全承諾。

林聿禪表示，本次是拜登政府任內第十一度宣布對台軍售，也是今年的第三度宣布對台軍售。而於此次軍售項目「紅外線搜索追蹤莢艙」，可進一步強化戰機對遠距目標偵測追蹤能力，大幅提升空中作戰效能，並可強化我國防衛韌性，以維持區域穩定基礎。

林聿禪表示，台灣將會持續展現自我防衛的決心、堅定強化全民國防戰力，守護國家安全與利益；同時深化台美緊密的安全夥伴關係，並持續與理念相近國家合作，共同維護台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展。

軍售 總統府發言人 美國

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