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【即時短評】中華民國沒不見 只是變成民進黨宣傳道具

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
八二三戰役勝利65周年昨天上午在太武山公墓舉行紀念活動，國軍為墓碑上香獻花。本報系資料照
八二三戰役勝利65周年昨天上午在太武山公墓舉行紀念活動，國軍為墓碑上香獻花。本報系資料照

紀念823戰役各黨搶票，藍綠陣營巨頭齊聚金門，讓戰地頓時瀰漫濃濃政治味，連未一同前往的柯文哲也赴台北忠烈祠祭祀，不落人後。823本身是個帶有強烈「保衛中華民國」色彩的事件，藍營高規格祭祀並不奇怪，倒是民進黨近年來反守為攻，藉此進一步奪取中華民國這塊招牌的話語權。

蔡總統昨天親自向國民革命軍陣亡將士公墓上香、獻花，加上現場遍布的國旗，背景音樂「風雨生信心」歌詞更不乏「反攻復國齊歡唱」等，十足「中華民國風」。

但蔡總統口中要捍衛的國家主體，和823將士們當年捍衛的國家認同，豈有相同？價值上的混淆凸顯出的正是，中華民國沒有不見，只是變成了民講黨逢場作戲的宣傳道具。

誰最能捍衛中華民國，已成在野陣營本次總統大選的重要攻防點，國民黨總統參選人侯友宜緊握的，即是遵循憲法框架下的中華民國路線，並論述民進黨骨子裡就是台獨，作為選票區隔。

如今，蔡英文以總統高度在別具意義的823紀念日擔綱主祭者，一旁的侯友宜只能就陪祭位置，這除了有政治上求取國內最大公約數用意，也讓外界不無壓制在野黨選戰氣焰的聯想。

823名將胡璉孫女昨天在現場向蔡總統喊出「中華民國加油」，蔡總統報以熱情回應。只是，民進黨口中的捍衛中華民國，終究走了味。光是國家名稱上，蔡總統在多數情況下，是以「台灣」或「中華民國台灣」指稱這個國家；賴清德昨天更是明白指出「823對中華民國台灣意義重大」，這和當年823將士當時極力捍衛的中華民國，顯然有相當差距。

蔡總統在去年國慶談話更意有所指地說，所謂中華民國是1949年立足台灣起算，無疑也和她讚揚的「823精神」在國家認同上大相逕庭。

823砲戰紀念日，讓藍綠代表人物都站上太武山公墓，致祭護國衛民的戰士。顯見朝野仍有最大公約數，柯文哲昨稱願與各黨領袖對話，「拋棄舊框架、建立新共識」，並非全無實現的可能。然而，在選舉考量下，連「中華民國」都可成為綠營政治操作的道具，想要朝野理性對話，談何容易？

中華民國台灣 民進黨 柯文哲

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