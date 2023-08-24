聽新聞
test
0:00 / 0:00
總預算案今拍板 勞保撥補1300億
行政院會今將拍板明年度中央政府總預算案，匡列歲入二點七兆元，歲出二點八兆元，皆創歷年新高。行政院長陳建仁、副院長鄭文燦院會後將親自說明總預算編列原則，開放提問。另勞保基金也將加碼撥補，除總預算編列一二○○億元外，加計先前通過的疫後特別預算，總計撥補金額達到一三○○億元。
政院官員說，明年總預算以「穩健財政、建設國家、照顧人民、壯大台灣」四大主軸編列，包括財政收入、實質還本、福國利民等相關預算皆增加。
在「穩健財政」方面，歲入編列二兆七○九二億元，較去年增加一二九六億元，歲出編列二兆八八一八億元，增加一九二七億元；債務還本預算編列一一五○億元，創廿三年來新高。附屬單位預算稅後淨利由負轉正，由虧損轉為盈餘，去年為負四一○億元，今年可望轉為賸餘四四○億元。
「建設國家」部分，教育經費增加，包含拉近公私立學校學雜費差距專案、提升教研人員待遇，約增加五○九億元。文化經費有文化禮金、台流文化黑潮等，增加八十二億元；公共建設經費包含永續提升人行安全計畫、二○三○年客運車輛電動化推動計畫等，增加近三百億元。
「照顧人民」方面，社福經費總歲出編列七九一七億元，較去年增加七八八億元，其中用於撥補勞保基金一二○○億元，老農津貼與國民年金等八項社福津貼一一二○億元，共增加七十四億元。補助地方政府，包含統籌分配款與一般性補助，共增加五七二億元，增幅近一成。
「壯大台灣」部分，科技發展計畫預算增加二一二億元，主要增加基礎科學研究計畫四十九億元、晶創台灣計畫九十億元及淨零排放產業低碳減廢綠色製程創新技術開發計畫廿六億元等。淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫增加三百億元，增幅四成五。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言