金門大橋完工後蔡總統首次視察 讚中央地方合作典範

蔡英文總統今天抵金參加八二三戰役65周年公祭追思活動，並前往金門大橋視察，蔡表示，金門大橋歷經12年工程期，在去年10月順利完工通車，不僅是國內工程界的驕傲，也是所有金門鄉親多年來的心願，她強調，金門大橋不僅為中央與地方的合作帶來新的典範，更為金門帶來轉型和新生。

蔡英文今天在國家安全會議秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、總統府副秘書長張惇涵、交通部長王國材、金門縣長陳福海及台灣世曦工程顧問公司董事長施義芳等人陪同下視察金門大橋，這也是大橋完工後，她首次到訪。

蔡英文在致詞時表示， 4年前的今天，她也來到金門，當時的金門大橋還在施工。她還記得，施工團隊向她報告，施工過程中面臨到的種種艱困及考驗。今天早上，當飛機降落在金門機場時，遠遠地就可以看到這座非常醒目、非常宏偉的金門大橋。

蔡英文指出，金門大橋是國內第一座具有高風險、高技術的「長跨距」海上特殊公路橋梁，歷經12年的工程期，終於在去年10月順利完工、通車。她要特別感謝交通部，以及所有單位的積極配合，讓施工團隊能夠克服萬難、達成目標。

蔡英文認為，金門大橋的建設對臺灣工程量能而言，非常具有意義。長期以來，我們海事工程能力相對於其他國家較為落後，因此，在進行這項工程時，面臨許多困難。這幾年，離岸風電同樣需要進行許多海事工程，希望我們在這裡所累積的經驗，對離岸風電將能有很大的幫助，也期盼大家都能再接再厲。

「金門大橋的完工，是國內工程界的驕傲，每一位曾經參與過這項工程的人，也都感到非常榮耀」。 蔡英文表示，她要藉此機會向所有辛苦的工作夥伴，致上最高的敬意和謝意。