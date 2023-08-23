【重磅快評】環境部長親自喬四接 薛富盛第一箭就射歪

4接環評成了環保署升格環境部前留下的最大爛尾樓，也是昨天甫就任的首任部長薛富盛首要考題。為了化解僵局，薛富盛說，將擴大民團及環團的參與，也會拜會基隆市長謝國樑。在民進黨執政下，盡管環評機制已經「橡皮圖章化」，但環保署長至少還會維持表面的的客觀中立，不會公然對環評指指點點，薛富盛現在卻是親自跳下來喬4接，這第一箭簡直歪得離譜。

環保署環評大會是各項重大開發案必經關卡，依「環境影響評估審查委員會組織規程」所定，環評委員會共設21席，其中主委、副主委屬當然委員，另還有5名機關代表，和14名具備環評相關學術領域專業的學者兼任，由主委聘兼，一屆2年、可續任1次。機關代表向來代表官方意志，學界出身的環委被認為為環境生態永續最重要的守門人。

過去馬政府時許多開發案也經常在環評大會中被打回票或受阻，雖然相關部會私下抱怨不少，但馬政府對環評機制的獨立性仍保有一定的尊重，更不會把手伸入環評委員的組成。蔡政府第一任執政時，多起開發案推動不順，尤其是攸關非核家園的能源開發案，包括中油第三天然氣接收站的觀塘環評案、深澳電廠案，都在環評會議中卡關。

2018年3月，環保署舉行深澳電廠環差案，環評會議形成8：8僵局，最後還是靠著會議主席、當時的環保署副署長詹順貴關鍵的一票，才順利過關。但詹順貴不僅因此丟了過去長期環保律師的光環，深澳電廠案更因此成為當年9合一大選的政治風暴，逼得行政院前院長賴清德在投票前夕、宣布喊卡深澳電廠案開發案，以搶救當時新北市長候選人蘇貞昌選情。

而為了彌補深澳電廠蓋不成的電力缺口，讓中油在桃園觀塘的三接開發案更顯急迫。2018年9月，環保署審議中油觀塘案，當時環評委員鄭明修、王价巨、王文誠、李克聰、劉希平等五位委員，在環評大會中集體退席，意圖以未達開會人數門檻，阻擋環評通過，也獲得外界不少掌聲。

結果2019年環委換屆時，擁有續任資格的7名委員僅一人成留任，其餘6人全遭撤換，5位在觀塘案中退席的環委，除了劉希平已任兩屆無法續任外，其餘4位有資格續任的環委統統被換掉，也引來外界批評「聽話的留下，不聽話的就得走」。

為了清除推動非核家園開發案的石頭，蔡政府不僅把手伸入環評會議組成，這幾年光電場四處圈地、入侵國土，屢屢引發爭議，結果環保署卻僅規定位於重要濕地的光電案場須環評，許多占地數百公頃的光電場都不必環評。更不用提蔡政府如何使盡奧步強推基隆4接案，上月環保署審議時，更爆發環評會議主席在中途「偷換」會議室，打算強度關山，引發外界譁然，被形容是史上最黑箱的環評會議。

當時大家頂多懷疑環評會議主席必定經過環保署前署長張子敬的默許，結果現在升格後變本加厲，連「掩」都不掩了。4接案都還在環評審議階段，薛富盛就直接表示要跟環團、民團以及謝國樑溝通，一起推動能源轉型。姑且不論4接案如何破壞環境永續，環境部長上任第一要務竟然就是親自下來「喬」4接案，既然這麼不避諱球員兼裁判，蔡政府還不如直接廢了環評機制吧。