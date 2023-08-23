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政院明拍板明年度總預算 將增編至1200億撥補勞保缺口

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長陳建仁（圖）、行政院副院長鄭文燦及行政院秘書長李孟諺明天將舉行記者會，親自說明113年度中央政府總預算案。記者許正宏／攝影
行政院長陳建仁（圖）、行政院副院長鄭文燦及行政院秘書長李孟諺明天將舉行記者會，親自說明113年度中央政府總預算案。記者許正宏／攝影

行政院會明天預計拍板民國113年度中央政府總預算案，歲出歲入皆創歷年新高，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦將在院會後出席記者會，說明總預算案及蔡政府7年來財政狀況。另外，勞保虧損的撥補，明年也由原先允諾的1000億元，增加為1200億元。

政院官員說明，明年總預算以「穩健財政、建設國家、照顧人民、壯大台灣」4大主軸，預算特色包括財政收入、實質還本、福國利民等相關預算皆有感增加。

在「穩健財政」方面，歲入編列2兆7092億元，較去年增加1296億元，歲出編列2兆8818億元，增加1927億元，創歷年新高，債務還本預算編列1150億元，創23年來新高。附屬單位預算稅後淨利由負轉正，由虧損轉為盈餘，去年為負410億元，今年可望轉為賸餘440億元。

在「建設國家」部分，教育經費增加，包含拉近公私立學校學雜費差距專案、提升教研人員待遇，約增加509億元。文化經費部分有文化禮金、台流文化黑潮等，共計增加82億元；公共建設經費增加，包含永續提升人行安全計畫、2030年客運車輛電動化推動計畫等，增加近300億元。

針對「照顧人民」方面，社福經費預算增加，總歲出編列7917億元，較去年增加788億元，其中用於撥補勞保基金1200億元，老農津貼與國民年金等8項社福津貼1120億元，共增加74億元。補助地方政府，包含統籌分配款與一般性補助，共計增加572億元，增幅將近1成。

而在「壯大台灣」部分，科技發展計畫預算增加212億元，主要增加基礎科學研究計畫49億元、晶創台灣計畫90億元及淨零排放產業低碳減廢綠色製程創新技術開發計畫26億元等。淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫則增加300億元，增幅達45%。

針對勞保財務困境，行政院長陳建仁今年3月在立法院備詢時曾允諾，政府明年會「努力編列1000億元撥補預算」，盡可能彌補勞保的財務缺口。政院官員表示，在考量整體財政狀況下，政院明日擬拍板，勞保撥補從原先允諾的1000億元，增加到1200億元，加上疫後特別預算撥補勞保經費為300億元、每年100億元分3年撥補，明年勞保可望獲1300億元挹注。

行政院 陳建仁

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