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金門和平實驗區 她批柯文哲媚共至極、直接不演了？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市議員顏若芳批評柯文哲，金門和平實驗區原來是要實驗「政治與社會制度」。圖／報系資料照
民進黨台北市議員顏若芳批評柯文哲，金門和平實驗區原來是要實驗「政治與社會制度」。圖／報系資料照

鴻海創辦人郭台銘昨在金門宣布投入2000萬美元，成立金門和平倡議基金會。台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天今進一步表示，金門倒不失為雙方試驗的良好區域，因為距離夠近。民進黨台北市議員顏若芳今在臉書指出，柯文哲的金門和平實驗區原來是要實驗「政治與社會制度」媚共至極，直接不演了？

顏若芳指出，柯文哲今天看到郭台銘、侯友宜先後提出金門政見、諂媚中共，結果今天自己竟變本加厲，提出要在金門實驗兩岸的政治與社會制度，言下之意，難道就是要把共產黨的那套規則搬進金門嗎？

她說，今天柯文哲才剛被爆料「密會喬事」的黑歷史，而提出和平實驗區的想法很明顯就是為了轉移焦點，結果越轉越黑、得不償失。柯文哲實在搞不清楚狀況，明明是在選台灣總統，卻一直在替中共講話，不討好台灣人，卻一直討好習近平。

顏若芳表示，金門，是中華民國台灣抵禦統戰、對抗極權的最前線，但柯文哲竟然願意拋棄自由民主的底線來討好中共，根本就是視台灣自由民主如糞土；柯文哲身為中華民國台灣的總統候選人，草率拋出和平實驗區的政見，不僅嚴重傷害中華民國台灣的自由民主，更會讓國際質疑台灣人守護國家的決心，柯文哲應該盡速出面說明、道歉。

顏若芳指出，柯文哲現在還只是總統候選人而已，就可以對中共卑躬屈膝至此、敗壞台灣的國際聲望，如果真的選上總統，後果實在不堪設想，絕對是台灣不可承受之大錯。

柯文哲 金門 中華民國台灣

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