八二三追思「大咖雲集」 遺族感慨：不要選舉才來蹭熱度

「八二三戰役65周年」今天上午舉行盛大的追思祭悼典禮，但卻飄散政治味，包括總統蔡英文、國民黨總統參選人侯友宜等「大咖」都到場，向陣亡將士致上最高敬意，但看在遺族眼裡卻感慨萬千，前金門防衛部副司令官吉星文之子吉民立表示，這裡是神聖的地方，政治人物平常也不關心，今年都跑來了，希望不要選舉時才來蹭熱度。

明年就要大選，各方政治人物把金門當做總統大選的前哨戰，讓今天的八二三追思祭悼較往年熱鬧不少，包括蔡英文、侯友宜、金門縣長陳福海、縣立委陳玉珍、立委洪申翰、國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄及金馬聯合服務中心執行長楊上德等「大咖」都到場。

幾乎每年都會來參加八二三追思典禮的吉民立表示，八二三真正的意義，希望大家記住，不是選舉的時候，才想起；他說，死了那麼多的官兵，這麼多的老兵都90幾歲還不能忘記，因為有八二三砲戰，才使得台灣有幾十年的平安，才能經濟起飛，他認為，如果為了選舉，候選人來蹭熱度，那真的不太好。

吉民立提到，平常政治人物、立委候選人，都不關心八二三，甚至逢五逢十也不來，今年都跑來了，實在不妥，這裡是神聖的地方，不是蹭熱度的地方。

今年每處墓碑都有一面國旗，讓整個公墓看起來莊嚴神聖，對此，吉民立說，今年因為總統來，總統是三軍統帥，安排規格都提高。

據了解，吉民立曾是知名警匪電視劇的演員，同時也是跆拳道及合氣道教練，功夫了得。憶及父親，吉民立說，他的父親過世時，他只有5歲，又長年戍守前線，對爸爸的記憶很有限，只記得媽媽總是牽著孩子們的手，送爸爸回金門。

吉民立也澄清，不少名嘴提起他父親的死，都說當時他父親與另兩位金防部副司令趙家驤、章傑同時遭落彈擊中，趙、章兩人當場殉難，吉星文是3天後過世，還瞎扯總統密令，其實當時有把他父親後送到台灣，一周後才過世。