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政院駁回四接公投訴願 王醒之批陳建仁中央集權、不排除提憲法訴訟

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
四接公投訴願政院駁回，護海公投領銜人王醒之批集權，不排除提憲法訴訟。圖／王醒之提供
四接公投訴願政院駁回，護海公投領銜人王醒之批集權，不排除提憲法訴訟。圖／王醒之提供

基隆市政府、護海公投領銜人王醒之，不服行政院撤銷護海公投案，分別向行政院提起訴願，訴願審議委員會17日都予以駁回。王醒之今天批評，行政院長陳建仁及旗下部會的中央集權，用盡手段只為剝奪基隆人聲音，不排除提起憲法訴訟。

基隆市政府通過四接護海公投案後，行政院認定違背憲法及中央法規，依「地方制度法」發函撤銷基市政府審查決定，並應停止後續相關作業。「基隆護海公投」守護外木山行動小組及基隆市政府都向行政院提出行政訴願，要求「還我公投」。

根據王醒之提供的行政院訴願決定書，訴願審議委員會17日回覆認定訴願無理由，依訴願法決定駁回訴願，原處分應予維持，如不服決定，得向台北高等行政法院高等行政訴訟庭提起行政訴訟。

王醒之說，「不給公投、就回街頭」，公投只是這場公民運動最斯文的方式之一，而封殺公投其實就是預告台電在接下來環評會議中將粗暴闖關，直接踐踏基隆人。提出行政訴願是為了要讓更多人看到，「沒收公投」就是「政策霸凌」的同義詞。

王醒之指出，對於訴願被駁回不意外，但感到非常遺憾，這不僅只是涉及能源轉型議題，更攸關是否剝奪憲法所保障的地方自治權利議題，這樣的結果分完全顯示，行政院長陳建仁及旗下部會的中央集權，不願開放討論，用盡手段只為剝奪基隆人聲音。

至於未來怎麼走？王醒之說，行動小組會窮盡一切法律救濟途徑，更不排除將來提起憲法訴訟，以捍衛憲法所保障的地方公投。

公投 行政院 四接

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