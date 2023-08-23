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接民主基金會月薪11萬副執行長？林飛帆在美回應傳聞

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傳接民主基金會月薪11萬副執行長 林飛帆：沒接到詢問

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨前副秘書長林飛帆。記者曾學仁／攝影
民進黨前副秘書長林飛帆。記者曾學仁／攝影

媒體人黃揚明昨天指稱，民進黨前副秘書長林飛帆即將出任民主基金會副執行長，林飛帆今天透過臉書表示，無論是到台前參選，還是在幕後做幕僚，自己都會面對各種指教、臆測、期待或鼓勵，實際上到目前為止，他還沒有接到民主基金會的詢問。

媒體人黃揚明昨天在臉書表示，林飛帆即將出任民主基金會副執行長，根據該單位公開資訊，月薪可能有新台幣11萬多元。

林飛帆下午在臉書發文透露，謝謝大家關心，自己在稍早已經抵達美國華府，其實這趟前往美國，主要是受到美方邀請，參加美國國務院主辦的「國際領袖人才訪問計畫International Visitor Leadership Program」，而他參與的主題是「美國外交政策決策」。

林飛帆表示，在未來幾周的時間，自己會與來自世界各地20多位外交政策相關領域的專家，一起拜會美國政府部門、國會、智庫及民間組織等各單位，這個計畫很多國內外各領域的領袖都參與過，他也感到很期待。

林飛帆說，其實在2017年還是學生的時候，自己就曾經受到美方邀請參與這個計畫，但是那一年預計參加的時間和他在英國倫敦政經學院（LSE）的入學時間有所衝突，所以只能忍痛放棄，這次很榮幸能再獲美方邀請，希望能夠把握機會讓各國代表更認識台灣，同時藉由這個機會更理解美方在外交政策上的思考。

林飛帆指出，自己曾經有機會擔任執政黨的副秘書長，近身地和蔡英文總統，還有一個專業的執政團隊一起工作，他在過程學到很多，同時更清楚這個國家面對的各種挑戰，「我很感謝，能有機會近距離參與國家治理的過程，並且要謝謝所有支持我的人。」

林飛帆表示，自己也知道，只要是在公共場域一天，無論是到台前參選，還是在幕後做幕僚，他都會面對各種指教、臆測、期待或鼓勵，至於媒體所述的人事案，民主基金會昨天已經有對外說明，實際上到目前為止，自己沒有接到民主基金會的詢問。

林飛帆說，在接下來幾周的時間，他會把握機會和一同參與IVLP的各國代表，分享台灣的故事，同時期待之後能夠把在美國觀察分享給大家，再次感謝大家關心。

林飛帆 美國 黃揚明

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