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趙少康藉98年北市長選舉 籲郭台銘顧大局挺侯友宜

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
中廣董事長趙少康（右）22日在網路播出的「少康上線啦」節目中爆1998年王建煊、馬英九、陳水扁參選台北市長秘辛，自曝因對國民黨失望，「我真的很氣」。 圖/擷取自youtube「少康上線啦」節目
中廣董事長趙少康（右）22日在網路播出的「少康上線啦」節目中爆1998年王建煊、馬英九、陳水扁參選台北市長秘辛，自曝因對國民黨失望，「我真的很氣」。 圖/擷取自youtube「少康上線啦」節目

非綠陣營整合無進展，中廣董事長趙少康22日在網路節目中自爆98年台北市長選舉秘辛，指藍營支持者為挺代表國民黨參選的馬英九要他勸退代表新黨的王建煊，讓他真的很氣；但趙少康也藉此呼籲鴻海創辦人郭台銘，以大局為重，兌現支持國民黨總統參選人侯友宜的承諾。

趙少康在「少康上線啦」節目中自爆1998年王建煊、馬英九、陳水扁參選台北市長秘辛，稱因對國民黨失望，「我真的很氣」，因此長時間不搞政治、專心做媒體。

趙少康指出，侯友宜民調回升，但仍須整合在野和黨內力量；當年很多人希望王建煊出來參選，連他不管政治的太太都受到親友請託，還說要下跪，請太太叫他去勸王出來選。

趙少康說，過幾天馬英九出來了，那些原本支持王建煊的太太親友「又跪了」，又要他去勸王退選。趙替王喊冤，「其實王建煊哪一點不如馬英九，亞洲最佳財政部長，為了土地稅跟李登輝對槓，只不過因為王建煊是新黨，沒有黨產、沒有錢，馬英九是國民黨，有黨產，他們討厭李登輝、覺得馬英九當選的機率比較大，然後王建煊就沒有了」。

趙少康呼籲郭台銘，應該以大局為重、支持侯，因為郭自己也答應過。趙說他不相信侯友宜票會少於15%，因為國民黨14個縣市長，40、50個立委參選人，300、400個縣市議員動員起來還是一個力量。趙少康和來賓黃暐瀚在節目中對談，指侯民調回升後，仍有年輕票、南台灣落後、藍整合等三關卡需突破。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 侯友宜 趙少康

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