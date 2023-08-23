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35歲下月均收低於4萬 藍諷：綠喊公平正義「林飛帆領11萬」

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立法院黨團今批評，貧富差距及青年低薪問題嚴重，台灣年輕人仍沒未來「有未來的是民進黨的年輕人」。記者程遠述／攝影
國民黨立法院黨團今批評，貧富差距及青年低薪問題嚴重，台灣年輕人仍沒未來「有未來的是民進黨的年輕人」。記者程遠述／攝影

貧富差距及青年低薪議題受關注，國民黨立委謝衣鳯今表示，據統計，實質經常性薪資去年是4萬1357元，不僅比2003年的4萬9922元更低，去年更是以負0.15％呈負成長，而2022年受僱者每月主要工作經常性收入，35歲下平均每月收入大多低於四萬元。

國民黨副秘書長李彥秀則諷刺表示，綠營高喊公平正義，但台灣年輕人仍沒未來，30歲代有九成低於民進黨前副秘書長林飛帆11萬元薪資，北農前總經理吳音寧可領高薪，而台電虧錢卻以一度電9.59元向雲豹能源公司買電，原來「有未來的是民進黨的年輕人」，顏色對荷包才有機會往上漲。

國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會，謝衣鳯指出，2022年受僱者人數共914.6萬人，其中15到19歲人數8.1萬人，月均收入2萬2803元；20到24歲62.8萬人，月均收2萬9695元；25到29歲119.6萬人，月均收3萬6116元；30到34歲121.5萬人，月均收4萬0565元。

謝衣鳯表示，顯示青年人有兩百多萬人均月薪低於四萬元，窮忙問題嚴重，而且蔡英文政府執政至今年度決算加上特別預算已決算和未決算的，高達19兆2755億元，比馬英九政府執政八年同項目總和的14兆9744億元上升29％。

費者物價指數年增率蔡政府平均1.37％，馬政府1.08％，經濟成長率馬政府平均3%、蔡政府2.83％，也就是說蔡政府大撒幣比馬多，物價升高、青年低薪的問題卻都更嚴重，經濟表現也較差。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，貧富差距擴大的問題也嚴重，據政府資料，全國所得從低到高20分位中，2016年第20分位所得是第一分位的104倍，2020年上升到149倍，2021年更提高到161倍，所得分配不均嚴重惡化，有錢人囤房情形也變嚴重。

曾銘宗批評，綠營執政財富集中少數人，也顯示政府大撒幣但錢沒用在刀口上，蔡政府執政七年來經濟問題一再惡化，拼經濟不利，成果又由少數人持有，這些數據都來自政府機關，若國發會經濟部財政部有質疑，歡迎來挑戰、國民黨團樂意辯論。

國民黨立法院黨團今批評，2022年受僱者每月主要工作經常性收入，35歲下平均每月收入大多低於四萬元。記者程遠述／攝影
國民黨立法院黨團今批評，2022年受僱者每月主要工作經常性收入，35歲下平均每月收入大多低於四萬元。記者程遠述／攝影

國民黨 馬英九

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