影／蔡政府執政 藍委批：爛尾樓、經濟表現零鴨蛋

國民黨立院團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、台北市議員李彥秀，上午在黨團舉行「蔡政府執政爛尾樓～拚經濟不行！成果卻由有錢人享有！」記者會。李彥秀表示，民進黨執政的八年有許多的爛尾樓，最大的爛尾樓就是「經濟」的表現，是零鴨蛋。依主計處的數據指，2022年第四季經濟成長是-0.86、第一季-3.02，今年主計處下修GDP確定保2無望，只有1.61。

李彥秀提醒蔡英文、賴清德，國家最大的問題，笨蛋當然是經濟。民進黨執政八年，台灣人民其實沒有過得更好，實質薪資連續兩年倒退。人民的荷包大縮水，「綠油油」們的荷包卻是往上漲。民進黨副秘書長林飛帆因性騷擾吃案去職，薪資反而上漲達180萬，台灣於30～40歲間有90 ％年輕人，薪資低於林飛帆。