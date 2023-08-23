影／823「爭正統」蔡侯同框眼神交會盡在不言中 郭高調拉小朋友喊口號
今天是八二三砲戰65周年，藍綠在金門「爭正統」。國防部上午在金門大武山舉辦「八二三戰役勝利65周年」公祭暨追思活動，蔡英文總統以三軍統帥身分出席，占有主場優勢，身上並無任何國旗圖樣；國民黨總統參選人侯友宜以新北市長身分出席，身上別著國旗小徽章，「蔡侯同框」兩人眼神短暫交會、簡單交談，千言萬語盡在不言中。
由於國防部避免競選活動，鴻海集團創辦人郭台銘沒有出席追思活動，但郭相當高調，一早就在金門縣議長洪典允陪同下前往太武山「毋忘在莒」，頭戴招牌國旗帽、一身青天白日滿地紅配色。郭台銘說，他來這裡是為了回憶故總統蔣介石激勵軍民的精神。上午現場還遇見一群小學生到太武山郊遊，郭台銘帶著小朋友們齊喊「要和平、不要戰爭、要幸福生活、要安全長大。」
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