檢舉中國介選獎金2000萬 莊瑞雄肯定：對人性來說可行

為了端正選舉風氣，法務部昨表示，已修正給獎要點、經行政院核定，檢舉境外勢力介入選舉，最高將核發2000萬元。民進黨立法院黨團今天肯定法務部這項作法，強調中國大陸介入台灣選舉非常明確，讓各黨各派都很討厭，用獎金鼓勵檢舉，「對人性來說是可行的」。

法務部昨天指出，為能端正選舉風氣，有必要將境外勢力、選舉賭盤納入檢舉獎金核給範圍，已就原給獎要點修正、經行政院核定，檢舉境外勢力介入選舉，最高將核發2000萬元。依新修正要點，此類案件若經起訴書或判決書認定與公職人員選舉罷免法等選舉法律有關，最高核給2000萬元，以鼓勵民眾踴躍提供有效情資，提升查緝成效。

民進黨團幹事長劉世芳表示，每次的總統副總統選舉，檢警調、情治系統，以及所有跟賄選相關、法務單位，有聯合的會議。自台灣開始有競選活動以來，各方訊息都提及，大陸是最大的境外勢力，介入選舉非常明確。

劉世芳表示，台灣是法治國家，如果可以很明確的提出來，境外勢力用什麼方式介入大選，檢舉獎金高達2000萬，提高檢舉獎金是好事，希望大家多加利用。

民進黨團書記長莊瑞雄說，大陸或境外勢力介入任何國家選舉，大家都討厭。對外來說，總統大選攸關國家主權，用檢舉獎金鼓勵檢舉，對人性來說是可行的，國人也期待。

莊瑞雄表示，大陸對台灣選舉的介入，不論用金錢、軍事力量擾台、禁止進口台灣農產品，對台商機票的補助，或共諜組織對國內的滲透、假訊息對各國的騷擾，「中國動作很多，讓各黨各派都很討厭」。