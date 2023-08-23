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賴勁麟辭雲豹董座？ 鄭文燦：沒有哪一家公司會有特權

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
雲豹能源賴勁麟辭董座議題，行政院副院長鄭文燦（中）回應賴辭董座不想選舉失焦、綠能被汙名化。記者曾增勳／攝影
雲豹能源賴勁麟辭董座議題，行政院副院長鄭文燦（中）回應賴辭董座不想選舉失焦、綠能被汙名化。記者曾增勳／攝影

賴勁麟辭雲豹能源公司董座，藍營解讀斷尾求生救賴選情？對此，行政院副院長鄭文燦今天上午表示，賴勁麟辭職聲明說得很清楚，不想選舉失焦、也不希望綠能政策被汙名化，任何一家公司只要合法都給予保障，沒有哪一家公司會擁有特權，推動再生能源極大化是台灣要走的路，必須要接軌國際。

鄭文燦上午前往桃園市平鎮區視察桃園鐵路地下化平鎮車站工程，就賴勁麟辭雲豹能源董座，接受媒體聯訪作出回應。

鄭文燦表示，推動再生能源極大化過程，如果有任何缺失或不法，政府都要正面面對、找出解決的方法，綠能通過不斷產業成熟，讓價格合理可以接受，綠能目前只占台電6%，這兩年台電虧損累計5000多億，主要是國際燃料價格高漲，現在幾乎是賣1度電賠1度電，價格還沒掉下來，期盼國際燃料價格下降之後，讓台電營運恢復正常，這幾年政府動輒上千億元挹注台電，這也讓台電撐住整個物價。

台電 賴勁麟 鄭文燦

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