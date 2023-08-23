紀念823砲戰 蔣萬安：我們責無旁貸為下兩代創造和平

今天是八二三砲戰紀念日，台北市長蔣萬安今天在臉書表示，八二三砲戰是中華民國在台灣非常關鍵的一次轉捩點，不只是要緬懷歷史，更是面對現在，面對未來。唯有和平，能帶來繁榮；唯有繁榮，可以拓展建設。「八二三砲戰的歷史，帶給我們的，正是這樣的嚴肅體悟」。

蔣萬安也提到，兩岸雙方領導人都應該要發揮最大的智慧，要以人民福祉為前提。任何不必要的敵對，都足以讓歷史倒退。而倒退，是現階段兩岸最糟糕的選項。

蔣提到，台北市只是一座城市，但卻是對歷史，對國際形勢，反應最敏感的一座城市。身為台北市長，感謝當年為八二三砲戰付出的所有國軍將士，以及金門戰地的朋友們。「和平不能靠口號，和平的紀念碑是前人以血以淚以慘痛為代價的。我們不能忘記也不該忘記」，這也是八二三砲戰給他最大的啟悟。

蔣表示，好不容易獲得的和平，不到最後關頭，不應輕言放棄；然而，和平必須有尊嚴，要以實力來捍衛，要以對等交流來維繫。

蔣萬安也提到，昨日他到台大圖書館參觀俞大維展覽，俞大維先生以「文人部長」著稱於世，學養兼備，他擔任國防部長期間，正逢中華民國在台灣生養教訓的第一個十年，八二三砲戰，他親臨戰區，出生入死指揮若定，自己還被砲彈碎片擊中，終生在腦殼裡留下八二三砲戰的歷史勳章。

蔣萬安說，今天是八二三砲戰65周年，八二三砲戰之後，兩岸大抵維持了叫囂對峙的狀態，但和平交流卻遲至1987年才開放。從武力對抗，到叫囂對峙，再到和平交流，這期間的漫長，充分顯示了這不是一件容易的政治工程，但卻值得兩岸努力去經營，去珍惜。

蔣萬安提到，兩岸要和平互動，要交流互利，不是單方面的工程。雙方領導人都應該要發揮最大的智慧，要以人民福祉為前提。任何不必要的敵對，都足以讓歷史倒退。

蔣萬安最後提到，很希望大家有機會有時間，都來台大圖書館，看看俞大維紀念特展。他代表的，正是父祖輩，如何捍衛民主，捍衛和平的意志力。也是他，督促自己的標竿。「我們不忘歷史，但要有更大智慧，創造歷史」，「65年，超過一甲子的歷史，兩三代前輩的努力，帶給我們這一代的和平繁榮；我們責無旁貸，要為下一代、下兩代創造和平！」