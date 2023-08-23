【專家之眼】解決新台流問題 同拉年輕人一把

就在對岸景氣不太妙情況下，聯合報做了「新台流」相關報導，看內容方方面面分析到位，是媒體善盡公共責任典範。

在中國大陸社會底層求生存的台灣人俗稱「台流」。早期兩岸經濟實力差距大時，西進大陸的台人多有一定資本經驗，但還是有些不如意的台商台幹，燒盡金錢後仍待在大陸，這就變成台流。而此次稱新，是因為近年疫情衝擊和大陸經濟情況不好，使部分去大陸創業的台青生活不易。據報導，台流群體有年輕化趨勢。本文針對現象詮釋與應對之道提出一些補充：

一、除了部分因違法躲去大陸者外，台灣該對願意出外打拚的人表達敬意。畢竟這些人不論到歐美還是中國大陸，都是經濟榮景的重要推手；即便有些新世代被稱為草莓族，卻懷著遠大志向離開舒適圈。對於少數不能成就美好結果者，台灣應該善待他們，以鼓勵後進勇於實現夢想。

二、海基會協助接回人數與在陸台流情況，應當區別對待。前者人數雖然遽增逐年升，但從政府公布疫情前的二○一九年到去年，分別為四十四、六十二、六十七和八十七人，如果參考之前在陸台商號稱百萬數字，這恐怕更像在暗示多數台商績效良好。

當然大家關心的是：在大陸失意變台流的人數現有多少？蔡政府一向喜歡在類似部分做文章，好讓人民聯想兩岸區隔。以前曾誇稱台商回流投資金額，但近年已少提及。如果能提供比較確定數字，會更有說服力。

三、不論人數多少，政府該面對的，是如何善待台商與已知台流。一般來說，遊子在外闖蕩不如意，家人應不忍苛責，經驗也是再起的資本。真正搞到要被送回來或一蹶不振，當事人或家庭恐怕多有狀況。問題應該是，政府打算怎麼做？看官員反應，似乎只滿足於帶風向，沒打算多盡一點保護人民之責。

會這樣說，是因為蔡政府對大陸台商紀錄不是太好。外企在大陸做生意，要有自己政府相挺，再來是關係人脈，又與中共地方官有交情最好。但蔡政府堅持要對方靠過來，搞到現在台商只能靠自己。以〈海基會協處台商經貿糾紛案件處理統計表〉看政府角色，馬政府上任前，一年接案最多二九一件，上任後申請案件立刻暴增近兩倍，等一○五年馬卸任後，當年協處案件隨即跌回二九二件。蔡執政至今，沒有突破過一○五年數量。糾紛當然還會持續發生，七年多只靠台商自己處理，恐怕也是台流成形的因素之一。

對此月初官員藉綠媒放消息稱，面臨台流返台案件遽增，陸委會補助預算提前用罄，今年不打算增補預算，推給海基會透過預算流用方式，或自籌款支應短少數額，並考慮找台商募款。蔡政府如此慳吝，對比它在其他領域大撒幣，甚為諷刺。

四、中共設有台辦服務台商並推出優惠政策，降低台人進入大陸市場門檻。近年大陸不少省市設有兩岸青創基地，向台青提供創業啟動資金、辦公室租金減免等優惠。不少基地承包者也是台灣隊伍，他們亦對台青提供創業相關服務。以福州為例，就有「兩岸青年第一家園就業創業驛站」，提供免費住宿及創業場地、就業創業政策諮詢、就業職位推薦、專業團隊創業就業指導等服務。

筆者曾在廈門等地參訪相關單位，看到的台人莫不兢兢業業、朝氣蓬勃，自信地展示夢想正在如何實踐。換句話說，也有成功案例。只是台灣諺語說了，「做媒人，沒包生子」，要搞市場機制，就會有贏家輸家。

綜合言之，面對新台流情況，對台灣的建議是請別袖手旁觀。兩岸間應該是制度與生活方式之爭，看誰能為人民創造更好環境。用意識形態擋住前進腳步，甚至希望人民失敗以利執政，並非健康方式。台灣的工作環境惡化與待遇停滯已久，是人民離鄉背井的根本原因。政府把自家環境照顧好，就不用把心思花在怎麼唱衰對岸。

至於社會，兩岸交流以來，享受好處的人明明很多，但不論是馬執政後期到蔡上台迄今，當交流遇到障礙，很少看到這些人跳出來講公道話。甚至有人以為，能夠致富是單靠自己打拼成果；相反地，在陸經商不如意者，常有媒體放大效果。兩岸情況再以目前趨勢走下去，以後只能自求多福了。