聽新聞
test
0:00 / 0:00

徐耀昌退出國民黨 侯表遺憾

聯合報／ 本報記者／連線報導
苗栗前縣長徐耀昌上周喊出「下架國民黨」，昨天凌晨並在臉書宣布退出國民黨。本報資料照片
苗栗前縣長徐耀昌上周喊出「下架國民黨」，昨天凌晨並在臉書宣布退出國民黨。本報資料照片

苗栗縣前縣長徐耀昌日前站台挺鴻海創辦人郭台銘，喊出「下架國民黨」，國民黨中央考紀會發文要求徐陳述意見。徐昨凌晨貼出千字文宣布退黨，盼國民黨不要自以為還是「泱泱大黨」，要虛心求教，也批提名侯友宜選總統不恰當。侯昨表示，非常遺憾但尊重，並感謝徐的鼓勵跟鞭策，他會繼續往前走。

徐耀昌透過臉書發文表示，必須要有人扮演烏鴉，喚醒最後一縷黨魂，「退出國民黨，是我的決定，國民黨人不能再裝聾作啞，否則輝煌的黨史，都將成為歷史灰燼，無限唏噓」、「少數決策，含血含淚也要盲目的支持下去，黨的前途，可還有希望與黎明？」

徐耀昌對黨中央去年苗栗縣長人選提名表達不滿，直指是少數人的私心，更痛批與如今二○二四大選有何不同？提一個在韓國瑜選總統時冷眼旁觀的人，百場公投中拋棄國民黨的人，提一個竊取黨的權力，卻不肯付出分毫的人，傷透基層支持者的心，斷送國民黨的前程。

徐耀昌昨下午現身受訪指出，他對國民黨有很高期待，很多從政人員也盼國民黨重回第一大黨的地位；他喊出「下架國民黨」是語重心長。未來會不會以無黨籍參選下屆立委？徐指出，將陪伴妻子、小孩，除非現任縣長有需求、對苗栗有幫助，他才可能考慮參選。

國民黨主席朱立倫昨表示，侯友宜獲全體黨代表一致同意，徵召為黨的提名人，過程中也看到侯當時民調最高，各縣市長、立委都支持；希望過去的小恩小怨都不是重點，重點是大家都為了中華民國，為了兩岸和平、公平正義，須下架民進黨，團結努力，確保台灣安全。

「有點心痛、有點遺憾，但給予尊重。」苗栗縣長鍾東錦昨說，徐耀昌上任縣長之初，及卸任縣長後，黨中央都沒給予溫暖，徐是受委屈了。

國民黨表示，黨員爭議言論接受考紀會規範理所當然，黨紀規範沒有特權，考紀會一定會依照相關規定處理。國民黨立委李德維則說，拿徐批評侯友宜的標準檢視郭台銘，恐怕也無法通過黨內考驗。國民黨立委李德維表示，徐耀昌退黨非常可惜，但假如用同樣標準審視郭台銘，郭在二○二○年傷害韓國瑜更嚴重。

國民黨 徐耀昌

延伸閱讀

徐耀昌退出國民黨嗆侯有4罪狀 周典論：黨中央應對黨員寬容

徐耀昌宣布退黨後出面了 稱若被逼急不排除「重操舊業」

徐耀昌退國民黨 開第一槍退黨的南投縣議長何勝豐這麼說

影／徐耀昌為挺郭台銘退黨？陳玉珍：高層應思考如何整合

相關新聞

蔡總統9月下旬擬率團出訪史瓦帝尼 鞏固我非洲唯一友邦

蔡英文總統4月初出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯。據悉，蔡總統9月下旬將再度前往我國非洲唯一友邦史瓦帝尼，總統府祕書長林佳龍等人...

賴勁麟辭雲豹董座 藍委：非核圖利「綠友友」 台電虧爆

雲豹能源前董事長賴勁麟請辭，國民黨昨舉行記者會質疑副總統賴清德嫡系子弟兵與雲豹能源關係千絲萬縷；國民黨立院黨團也指出，雲...

直指88招待所調查報告說謊 黃國昌嗆：到底誰要出來負責？

前立委黃國昌今天晚間在臉書上直指，88黑金招待所行政調查報告公然說謊，並質問法務部、內政部，「針對高檢署、新北檢及警政署...

綠能收購價過高？ 政院：綠電只占台電6%燃料成本

雲豹能源董事長賴勁麟請辭，在野黨質疑是為綠營選情止血。賴勁麟女兒、民進黨立委賴品妤昨天表示，不論辭或不辭，意圖抹黑的人都...

我非洲唯一友邦 蔡總統9月下旬再訪史瓦帝尼

蔡英文總統四月初出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯。據悉，蔡總統九月下旬將再度前往我國非洲唯一友邦史瓦帝尼，總統府秘書長林佳龍等人...

徐耀昌退出國民黨 侯表遺憾

苗栗縣前縣長徐耀昌日前站台挺鴻海創辦人郭台銘，喊出「下架國民黨」，國民黨中央考紀會發文要求徐陳述意見。徐昨凌晨貼出千字文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦