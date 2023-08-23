徐耀昌退出國民黨 侯表遺憾

苗栗縣前縣長徐耀昌日前站台挺鴻海創辦人郭台銘，喊出「下架國民黨」，國民黨中央考紀會發文要求徐陳述意見。徐昨凌晨貼出千字文宣布退黨，盼國民黨不要自以為還是「泱泱大黨」，要虛心求教，也批提名侯友宜選總統不恰當。侯昨表示，非常遺憾但尊重，並感謝徐的鼓勵跟鞭策，他會繼續往前走。

徐耀昌透過臉書發文表示，必須要有人扮演烏鴉，喚醒最後一縷黨魂，「退出國民黨，是我的決定，國民黨人不能再裝聾作啞，否則輝煌的黨史，都將成為歷史灰燼，無限唏噓」、「少數決策，含血含淚也要盲目的支持下去，黨的前途，可還有希望與黎明？」

徐耀昌對黨中央去年苗栗縣長人選提名表達不滿，直指是少數人的私心，更痛批與如今二○二四大選有何不同？提一個在韓國瑜選總統時冷眼旁觀的人，百場公投中拋棄國民黨的人，提一個竊取黨的權力，卻不肯付出分毫的人，傷透基層支持者的心，斷送國民黨的前程。

徐耀昌昨下午現身受訪指出，他對國民黨有很高期待，很多從政人員也盼國民黨重回第一大黨的地位；他喊出「下架國民黨」是語重心長。未來會不會以無黨籍參選下屆立委？徐指出，將陪伴妻子、小孩，除非現任縣長有需求、對苗栗有幫助，他才可能考慮參選。

國民黨主席朱立倫昨表示，侯友宜獲全體黨代表一致同意，徵召為黨的提名人，過程中也看到侯當時民調最高，各縣市長、立委都支持；希望過去的小恩小怨都不是重點，重點是大家都為了中華民國，為了兩岸和平、公平正義，須下架民進黨，團結努力，確保台灣安全。

「有點心痛、有點遺憾，但給予尊重。」苗栗縣長鍾東錦昨說，徐耀昌上任縣長之初，及卸任縣長後，黨中央都沒給予溫暖，徐是受委屈了。

國民黨表示，黨員爭議言論接受考紀會規範理所當然，黨紀規範沒有特權，考紀會一定會依照相關規定處理。國民黨立委李德維則說，拿徐批評侯友宜的標準檢視郭台銘，恐怕也無法通過黨內考驗。國民黨立委李德維表示，徐耀昌退黨非常可惜，但假如用同樣標準審視郭台銘，郭在二○二○年傷害韓國瑜更嚴重。