我非洲唯一友邦 蔡總統9月下旬再訪史瓦帝尼

蔡英文總統四月初出訪友邦瓜地馬拉、貝里斯。據悉，蔡總統九月下旬將再度前往我國非洲唯一友邦史瓦帝尼，總統府秘書長林佳龍等人也將隨行。總統府發言人林聿禪昨晚表示，總統若有出訪行程的規畫，總統府會適時及主動對外說明。

史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世去年十月應我國政府邀請來訪。恩史瓦帝三世當時表示，元首層級訪問非常重要，可幫助強化兩國之間穩定的雙邊關係。

第十五屆金磚國家峰會正在南非舉行，中國國家主席習近平造訪非洲。蔡總統的訪非行，與習時程相近，引發外界解讀。

【國際中心／綜合報導】美國眾議院美國與中共競爭委員會主席蓋拉格廿一日表示，中共近日軍演是在試圖影響台灣大選，若副總統賴清德勝選，北京將變得更具侵略性，美方應盡力避戰。