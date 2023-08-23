賴勁麟辭雲豹董座 藍委：非核圖利「綠友友」 台電虧爆

雲豹能源前董事長賴勁麟請辭，國民黨昨舉行記者會質疑副總統賴清德嫡系子弟兵與雲豹能源關係千絲萬縷；國民黨立院黨團也指出，雲豹能源近兩年財報毛利率百分之廿一，比多數一般行業甚至電子業還高，批評非核家園政策讓台電虧爆，也讓政商關係雄厚者賺飽。

國民黨立委吳怡玎表示，太陽光電案場一ＭＷ（千瓩）總成本約三千萬元，一年發一一○至一二○萬度電，台電以一度電四元收購，不到七年就回本，但賺更多的是儲能建置；毛利率百分之廿一不是技術先進而是獨占，包括躉售及競標價格，政府設計一整套，讓關係良好企業進來，完全不虧錢，損失的是台電及納稅人荷包。

立委王鴻薇則指出，台電購買太陽能發電，六月電價一度四點八四元，儲能裝置一度電九點五九元，比起核能成本發電一度一點五元，是什麼樣暴利？她說，根據能源局二○二二年公文，儲能裝置七家公司得標，除當時由賴勁麟代表的恩富資本，與賴清德友好的沈尚弘開設智光能源得標最大量單位，連原本做房地產、都更的跳下來做光電就知道多好賺，一定要好好檢視利益輸送，不能讓台電跌倒、「綠友友」賺飽。

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤指出，民進黨立委賴瑞隆在建設公司吳姓家族及雲豹能源大股東張建偉資助下，成立規模一千萬元的高雄市新世代教育基金會，而雲豹能源集團在上屆立委選舉，捐款最多的對象就是賴瑞隆；他呼籲國營企業應納入「政治獻金法」規範。