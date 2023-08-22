泰國地產大亨賽塔當選總理 趙天麟期待往民主新頁邁進

泰國國會今天進行總理選舉，地產大亨賽塔順利當選，台灣與泰國國會議員友好協會會長、民進黨立委趙天麟表達祝賀，樂見並期待泰國持續往民主新頁邁進，台泰雙方能夠就區域繁榮、經貿交流上保持更緊密的合作。

趙天麟晚間發布新聞稿指出，泰國國會今天進行第三次總理選舉，第二大黨為泰黨（Pheu Thai）領軍的11黨聯盟，推出地產大亨賽塔，獲得參眾議院375張過半同意票，順利當選為第30任泰國總理。

趙天麟國會辦公室表示，趙天麟日前以台灣與泰國國會議員友好協會會長的身分率團訪問泰國，順道與在地台商拜訪交流，成立「泰國信賴台灣之友會」，期間與泰國為泰黨在黨部進行會談，並且與在野的前進黨餐會。

此次訪團成員包括民進黨立委何欣純、湯蕙禎、羅美玲、賴惠員等人，為泰黨則派出眾議員莎拉莎努、曾任泰國貿易代表的現任國際事務委員會主席娜里妮、教育委員會主席娜涵泰、為泰黨執行委員會成員等人與會。

趙天麟致詞時表示，這次能夠與為泰黨的政要與代表見面，象徵台泰雙方對於區域和平、繁榮與經貿交流的共同追求。泰國有超過5000家台商落地深耕，遍及不同產業，而泰國正在啟動「東部經濟走廊計畫」（EEC），致力將曼谷東部打造成貿易產業重鎮，相信台灣的電動車、能源、高端醫療及智慧電子等產業，都有機會與泰國接軌。

趙天麟在會面提及，泰國是台灣重要的夥伴之一，蔡英文總統上任後即積極推動新南向政策，泰國就是目標國家之一，此次拜訪就是希望雙方在教育、文化、貿易、農業及勞工方面，能夠有更多積極合作的空間與交流。

何欣純在會中提及，台中有許多中小企業家，更有許多隱形的世界企業冠軍，近年來隨著人口成長與經濟轉型，開始出現擴廠需求，泰國將會是台灣企業的首選之一；羅美玲則說，她是在台灣成長的新住民，期待為泰黨組閣後，能夠讓長居泰國的外籍人士，更加容易取得泰國國籍。

賴惠員表示，台南是農業大城，也有許多優質的農漁產品，雙方未來在訂單及合作上，可以有更多發展機會；湯蕙禎則稱讚，泰國觀光發展蓬勃，尤其曼谷更是國際化都市，在推廣政策及戰略上，值得台灣借鏡學習。

莎拉莎努回應，泰國近期政治局勢變化大，所以在投資外貿上，仍然持保留態度，但是順利組閣後，未來將秉持為泰黨過去豐富的發展經驗，推出全新的經濟政策，協助台泰雙方穩健經營的方向前進，期待台泰雙方能夠有更深化、實質上的合作。

娜里妮則說，台灣是一個乾淨有序、飲食文化豐富的地方，基礎建設十分全面，台灣的捕魚技術也深獲國際認可，農業技術發達，都是泰國需要學習的地方。娜函泰認為，台灣教育制度正往國際化邁進，泰國同樣致力讓學生學習中文與英語，期許雙方在教育文化上，能夠建立好的學習交流。

為泰黨在會中承諾，組閣後會盡力提升外資在泰國投資促進委員會（BOI）中的行政程序，同時加速台泰雙方不同領域間的合作，包括泰國農業、勞務、觀光與台灣間的往來。