直指88招待所調查報告說謊 黃國昌嗆：到底誰要出來負責？

前立委黃國昌今天晚間在臉書上直指，88黑金招待所行政調查報告公然說謊，並質問法務部、內政部，「針對高檢署、新北檢及警政署在行政調查報告中公然說謊，到底誰要出來負責？」

黃國昌表示，今年一月他曾公開批評報告內容不清不楚、避重就輕；特別是調查結果僅說是由「88會館無償招待」，但至於是誰招待，報告中根本語焉不詳，還特別強調沒有業者或服務人員在現場。

黃國昌直言，「這種粗製濫造的報告，欲蓋彌彰太過明顯」因此他壓根就不相信，持續追查。果不其然，從最近獲取的事證和當初檢警行政調查訪談紀錄顯示，88會館的服務招待工作，是由項姓、詹姓管家及林姓服務員所負責，三人與郭哲敏的女密友陳品言（Renee）有一個通訊工作群組，由陳品言事前在群組中通知郭哲敏所要招待的賓客名單。

黃國昌表示，項姓及詹姓管家去年12月11日、12月19日、12月21日接受行政調查訪談時，聲稱「會館的賓客都是由郭哲敏招待」、「只要是警察的宴會，都是郭哲敏邀請的，都是郭先生的客人不必付費」、「由郭哲敏透過Renee事後買單，Renee就是陳品言」、「三人服務，在現場倒酒，清桌面、點歌」、「郭哲敏提供酒水，主要是約翰走路藍牌或XR 21，放在會館三樓，取用數量並不設限。」

黃國昌向高檢署、新北檢和警政署喊話，明明早就知道招待檢警的人就是郭哲敏，也知道現場有人服務，為何在公布的調查報告中隻字不提？ 甚至說謊「沒有場所經理或業者進入，現場亦無服務人員」？

黃國昌批，調查報告不敢寫出「郭哲敏」三個字，是因為去過88黑金招待所的檢察官兩度將郭哲敏放走，羞於面對社會？還是另外受到「上面」的壓力，不可以寫出是郭哲敏招待？

黃國昌並對偵辦相關檢警貪瀆案件的新北檢、北檢檢察官喊話，「88黑金招待所的工作群組通訊電磁內容，顯然紀錄了郭哲敏招待過的權貴，請問扣押了嗎？掌握了嗎？如果沒有，那到底是在辦案、還是在放水」？

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