影／綠能發電誰發大財？藍批暴利 綠嗆：馬政府訂的價格
國民黨立法院黨團上午舉行「台電跌倒 雲豹賺飽 揭發綠友友 綠電發大財」記者會，立法委員王鴻薇表示，民進黨非核家園發展綠電的結果，是設計一套讓民進黨政商關係可以延伸，讓這些綠友友可以賺到爆，而最後背鍋的就是台電或是民眾的荷包。
王鴻薇強調，現在加一個儲能建置，一度電可以到9.68元的底價，核能發電成本大概是1.5元，太陽能光電是4.84元，現在加了儲能裝置一度電竟然高達近10元，並質疑：「這到底是什麼樣的暴利」？
民進黨立法院黨團今天反擊，強調綠電價格完全是依循再生能源發展條例，該條例是前總統馬英九執政時訂定，難道是馬英九圖利民進黨嗎？呼籲在野黨不要因為選舉關係，錯誤解讀，甚至誤導民進黨透過綠能擴展政商關係。
民進黨立委洪申翰強調，如果綠能發展有弊端不法，不分黨派該抓就抓，嚴查嚴辦，這就是民進黨的態度。不像國民黨跟民眾黨，明明看到新竹市長高虹安違法被起訴，還要包庇呵護，希望能建立綠能產業秩序，呼籲國民黨跟民眾黨把態度講清楚。
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