影／綠能發電誰發大財？藍批暴利 綠嗆：馬政府訂的價格

國民黨立法院黨團上午舉行「台電跌倒 雲豹賺飽 揭發綠友友 綠電發大財」記者會，立法委員王鴻薇表示，民進黨非核家園發展綠電的結果，是設計一套讓民進黨政商關係可以延伸，讓這些綠友友可以賺到爆，而最後背鍋的就是台電或是民眾的荷包。

王鴻薇強調，現在加一個儲能建置，一度電可以到9.68元的底價，核能發電成本大概是1.5元，太陽能光電是4.84元，現在加了儲能裝置一度電竟然高達近10元，並質疑：「這到底是什麼樣的暴利」？

民進黨立法院黨團今天反擊，強調綠電價格完全是依循再生能源發展條例，該條例是前總統馬英九執政時訂定，難道是馬英九圖利民進黨嗎？呼籲在野黨不要因為選舉關係，錯誤解讀，甚至誤導民進黨透過綠能擴展政商關係。