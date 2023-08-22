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郭哲敏機場落跑時海關曾通報 黃國昌爆：收到檢察官下令放人指令

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
時代力量前立委黃國昌。圖／聯合報系資料照
時代力量前立委黃國昌。圖／聯合報系資料照

時代力量前立委黃國昌揭弊連連，日前遭爆老家占用國有地，他21日接受國民黨台北市議員李明賢網路節目專訪，稱「該還回給國家就還，沒有什麼好講的」，並批民進黨操作手法惡劣，無助於司法改革。

黃國昌在節目中揭檢警偵辦郭哲敏洗錢集團過程，指郭哲敏明明是被調查對象，卻很清楚檢調動作，郭2021年遭檢舉，2022年10月26日到機場準備落跑時，海關曾通報檢警，請示是否攔下，但收到的指令是檢察官下令放人，檢警明明知道郭已經跑了，卻一直拖到11月11日才發布通緝。

黃國昌質疑，警政署新聞稿稱郭哲敏是潛逃出境，那麼當初下令放人的，不就是協助潛逃出境嗎？今年8月郭哲敏被逮，引渡回台。但面對外界質疑，檢警不斷迴避，迄今都沒有給社會一個交代。

黃國昌指出，郭哲敏涉嫌洗錢案，起訴至今一個庭都沒開，其他涉嫌人士都交保獲釋，但其中疑點重重，懷疑郭背後金流來源。

李明賢出示桃園市議員凌濤公開數據，指行政院副院長鄭文燦去過八八會館後，郭哲敏就買土地，其中關係令人玩味。

黃國昌稱他手上有相關弊案的通聯、監聽譯文、金流等資料，呼籲全民共同監督政府，一起為台灣社會鏟奸除惡。透露自己接到很多基層檢舉，但無法鼓勵當事人為了正義不顧一切站出來，畢竟每個人都有家人要養，跳出來也沒人幫助他們，就像民進黨政府遲遲不通過吹哨者保護法，就是為了整肅異己。

針對黃國昌的指控，鄭文燦日前表示，黃國昌是用照片編故事誣陷他，自己在桃園市長任內合照者眾多，無法了解每一個人，且根本不認識郭哲敏。鄭文燦說，黃國昌常用看圖說故事方式，扛著公平正義大旗，用影射、連結的手法，任意控訴他人有違法事項，卻對自己罪證確鑿的違法事實，輕輕帶過放下，雙標戰神淪落至此，實在令人搖頭。

黃國昌 郭哲敏 鄭文燦 海關

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