【重磅快評】賴勁麟算好投報率 新潮流不讓他白白犧牲

在內外交迫的壓力下，民進黨新潮流前立委賴勁麟昨天辭去雲豹能源董事長及所有子公司的職務，一般解讀，賴勁麟請辭是為2024大選清理戰場，避免成為賴清德的選情破口，同時兼救他女兒賴品妤的選情。賴勁麟動作明快，但在野陣營若認為打弊收效而收工鬆手，那可能就大錯特錯了。

新潮流一向照顧自己人，最特別的例子就是交通部前部長吳宏謀，他是新潮流大姊大陳菊的愛將，高雄氣爆發生後，他請辭副市長為陳菊背鍋，但沒幾個月後又回鍋；陳菊北上升官，吳宏謀也雞犬升天，先後接任工程會主委、政務委員、港務公司董事長及交通部長，即使交長任內發生普悠瑪傷亡事故，當時閣揆賴清德仍不忍他請辭，數度慰留，事件過後，他又轉戰中華郵政擔任董座，被藍營列為肥貓榜首，當之無愧。

資策會在去年九合一選舉時因提告新竹市長候選人高虹安而風波不斷，資策會衍生子公司台灣資安鑄造也有新潮流安插人事的鑿痕，出身賴系的于孝斌曾擔任資策會執行長，但因與已婚下屬不倫而下台，九合一選舉前資策會就要安排他出任台灣資安鑄造執行長，但因引發酬庸爭議而取消。不過，選後這項人事重提，臨時董事會通過于的聘任案，坐享月領20萬元的高薪。

新潮流照顧自己人，還有江聰淵的例子。前立委黃國昌日前踢爆，雜糧基金會董事長林源泉、執行長江聰淵、前執行長陳錦倫拿公帑喝酒宴客，特支費不夠花就拿雜支支應，檢方已著手偵辦。江聰淵出身新潮流，宜蘭縣長選舉失利，如今坐領月薪12.3萬、特支費每月4萬，還兼任行政院顧問，新潮流照顧自己人，已到無微不至的地步。

賴勁麟閃辭雲豹及18家子公司董事長職務，其實已算好投報率，因為新潮流一路栽培他不餘遺力，當過立委的他曾在陳菊擔任勞委會主委時出任副手，2016年起擔任神腦國際董事長，要不是發生內線交易被檢方交保，也不會離開董座職務。

但賴勁麟就是福星高照，雲豹集團創辦人不習慣自己「一邊要當先鋒、一邊又在當董事長」，因業務多在中南部，偏偏剛好遇到賴勁麟是雲林人，又是耳熟能詳的地方仕紳，就甘願放棄好好的董事長不做，換賴勁麟來當，沒有綠能專業的他，偏偏又能讓雲豹業績一飛沖天，真是天下的好康都被賴勁麟遇上了。

賴勁麟這次雖辭掉雲豹及18家子公司董事長，但賴勁麟長期努力「回饋」新潮流，只要賴清德選情不墜，賴勁麟此時無董一身輕，不僅換來避免成為大選的破口，又可淡化門神爭議，軟化在野陣營攻勢，並且可以為女兒撕掉「雲豹小公主」標籤，一舉數得，以新潮流的體貼，絕不會讓他白白犧牲，日後必有大用，就請大家拭目以待吧。