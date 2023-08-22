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AIT：張子霖接任美國在台協會高雄分處處長

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國在台協會（AIT）今在臉書上宣布，由張子霖（Neil H. Gibson）接任美國在台協會高雄分處處長。圖／取自AIT臉書
美國在台協會（AIT）今在臉書上宣布，由張子霖（Neil H. Gibson）接任美國在台協會高雄分處處長。圖／取自AIT臉書

美國在台協會AIT）今在臉書上宣布，由張子霖（Neil H. Gibson）接任美國在台協會高雄分處處長。

AIT指出，張子霖於今年8月就任AIT高雄分處處長。他自2009年進入國務院以來，曾任職於美國駐日本大使館、美國在台協會台北辦事處、美國駐菲律賓大使館、美國駐經濟合作暨發展組織（OECD）代表團以及美國駐伊拉克大使館，並曾兩度榮獲美國國務院高級榮譽獎和「辛克萊」外語獎。

AIT表示，張子霖在進入外交領域之前，曾在美國商務部服務，職司國際投資。他於加州州立大學取得農業經濟學士學位，並在約翰霍普金斯大學高等國際研究學院取得國際關係碩士學位。他來自美國加州，精通中文與日語，現在已婚，並育有三子。

美國在台協會 AIT 大使館

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