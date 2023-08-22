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總統大選檢警調首長座談 陳建仁：阻絕境外勢力假消息

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
因應明年總統大選，檢警調廉移首長座談選舉查察，行政院長陳建仁指示工作重點。記者李奕昕／攝影
因應明年總統大選，檢警調廉移首長座談選舉查察，行政院長陳建仁指示工作重點。記者李奕昕／攝影

因應明年總統大選，檢警調廉移首長今在警政署座談選舉查察，行政院長陳建仁指示阻絕境外勢力及資金、杜絕假消息、查察賄選及斷絕賭盤、防止暴力嚴密維安等4大重點，給國人一場公正、乾淨、平順的選舉。

最高檢察署舉行檢警調廉移高層首長選舉查察座談會，行政院長陳建仁、法務部長蔡清祥、內政部長林右昌、中選會主委李進勇致詞指示工作重點，相關機關提出查察賄選、防制暴力、查處假訊息等專題報告。

陳建仁說，首先阻絕境外勢力及資金介入，近來境外勢力透過各種管道挹注資金到國內，企圖影響特定政黨或候選人選情，嚴重妨害選舉公正性，應阻絕境外資金介入，嚴辦境外勢力及滲透來源介入選舉。

第2杜絕假消息干擾影響選舉公平，他說，瑞典哥德堡大學今年4月最新報告指出，台灣是全世界受境外假訊息侵擾最嚴重國家，連續10年居冠，過去總統大選，美國國會年度報告也多次示警，中國透過散播假消息企圖干預大選，務必第一時間嚴查嚴辦及即時澄清。

第3查察賄選斷絕賭盤，他說，因應數位科技發展，要嚴防以虛擬資產或行動支付賄選，對於選舉賭盤，剷除賭博管道、不法金流、幫派組織等寄生管道。

最後，他要求防止暴力嚴密維安，針對競爭激烈而有發生暴力事件之虞區域、具暴力傾向人員，嚴加防範約束，從速從嚴辦理暴力介入選舉案件，避免效應擴大造成社會不安，甚至影響選舉結果。

因應明年總統大選，檢警調廉移首長座談選舉查察，行政院長陳建仁指示工作重點。記者李奕昕／攝影
因應明年總統大選，檢警調廉移首長座談選舉查察，行政院長陳建仁指示工作重點。記者李奕昕／攝影

賄選 大選 陳建仁 假消息

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