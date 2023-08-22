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擅長影分身之術？賴勁麟為19家公司董座 徐巧芯揭背後「實際功能」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
國民黨籍北市議員徐巧芯。圖／聯合報系資料照
國民黨籍北市議員徐巧芯。圖／聯合報系資料照

賴勁麟、李退之2人先後辭雲豹能源董事。國民黨議員徐巧芯持續追打，她今天表示，賴勁麟請辭只是「被」斷尾求生，19個董座的帳還是要算清楚，還酸說雲豹能源只有賴勁麟一個人，擅長「影分身之術」，背後的金權結構、掏空國家才是毒瘤。

徐巧芯今發文表示，2隻雲豹跑得快以後，綠能就沒事了嗎？民進黨就斷尾求生了嗎？古有蘇軾自稱「八風吹不動」，卻被佛印「一屁打過江」，今有賴品妤的屁擋不下核電重啟，蜜獾本人倒是擊墜爸爸的19個董座。小公主本人也搖搖欲墜。但問題是，賴勁麟請辭只是「被」斷尾求生，19個董座的帳，還是要算清楚，雲豹能源只有賴勁麟一個人，擅長「影分身之術」？

徐表示，賴勁麟被揭露擔任19家公司董事長，全都登記在內湖區基湖路同一棟大樓內，其中16家甚至登記在同一個地址，但其實賴勁麟先後兼任過22家能源公司的負責人，且雲豹能源的高管們，每個人都身兼其他能源，或是相關產業公司董事長，少則數家，多則十多家。

徐巧芯舉例，雲豹能源創辦人兼發言人張建偉，曾經先後擔任20家能源公司的負責人。雲豹執行長譚宇軒，先後擔任18家能源公司負責人。雲豹能源總經理趙書閔，先後擔任7家能源公司負責人。光是這四人名下，雲豹能源掌控運作的子公司，扣掉重複的，還有起碼30家以上。那問題來了！為什麼雲豹能源做綠電生意，會需要設立這麼多的子公司？是在玩大富翁嗎？

徐巧芯說，雲豹能源的說法是，因為不同案場有不同開發條件與風險係數，因此能源公司依照案場不同條件，「一案一公司」或是「數案一公司」，都是「很正常的」，是為了降低開發不順，資金周轉的風險。這確實，但更實際的功能，是能源公司成立子公司競標，或是購買案場開發，案場能買，當然也能賣，而且連公司一起打包更好賣。

徐巧芯表示，光是2018到2019年間，雲豹就出售了14個案場，其中兩度賣給美商貝萊德資產管理。由張建偉擔任負責人的兆洋公司，2018年更以14.7億元賣給英商，2019年，兆洋得標高雄美濃0.9公頃，與台南善化1公頃的國有地太陽能案場，雲豹先賺英商一筆收購利潤，後續再賺英商委託案場維運，管理的費用。

「那難道英商就被雲豹當成了冤大頭嗎？當然不！」徐巧芯說，台電保證收購的成本價差，就是英商利潤，民進黨政府口口聲聲說什麼發展綠能，不保證高價收購，沒人願意投資，結果卻是外資撈金，台電倒楣，新潮流發大財。

徐巧芯認為，雲豹能源成立這麼多子公司，就是因為有民進黨門神，尤其是新潮流靠山，案場拿得多，子公司自然只能一家一家開。

另外，徐巧芯也說，太陽能板的淘汰年限約20年，預估2030年起，台灣每年就將會有大約1萬公噸的廢棄太陽能板要處理，而到了2035年之後，每年增加到10萬公噸太陽能板要汰換，已經有學者示警，回收技術不純熟、成本高，台灣法規又不完善，就怕到時，一案一公司原來是黑暗兵法，把公司結束，應該報廢的太陽能板，就成了呆帳。

徐巧芯表示，除了父愛保護雲豹小公主以外，他本來就只是個幫新潮流看店的「掌櫃」，做不下去了，就換一個，再不行，就再換一個，有什麼了不起？背後的金權結構，掏空國家，才是毒瘤。

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