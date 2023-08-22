談侯友宜民調數字持續上升 朱立倫：不敢自滿 持續努力

台灣民意基金會昨天公布最新民調，但國民黨主席朱立倫質疑抽樣有問題，基金會董事黨游盈隆在臉書回應，建議公開藍營內參民調解惑。朱立倫今天對民調再次回應，他說不論是媒體民調或是內參民調是大家一致的，游教授不用生氣，因為媒體民調好多家都在昨天前天都公布，大家做個比較參考就知道。

朱立倫今到新北中和陪同立委參選人張智倫拜廟、出席座談會，對於民調問題，朱立倫表示，不管是前天公布的媒體民調或是昨天的，都是非常一致的，最近看到國民黨總統參選人侯友宜民調是不斷在上升，雖然現在位居第二，但是絕對不敢自滿，還是要持續努力，必須要團結努力最後整合起來，才能下架民進黨，確保兩岸和平跟台灣安全。

媒體追問，最主要目的不是下架民進黨，而是為了兩岸和平？朱立倫表示，目標當然是為了兩岸和平，為了社會公平正義，尤其民進黨做了這麼多不公不義的事情，又造成兩岸兵凶戰危、民眾不安，為了大家安心、安定、安全，當然就要下架民進黨，目的跟手段是其次，重要是過程中大家都能以大局為重，最後就能成功。

台北中正萬華選區提名人選至今尚未定案，外傳內部可能會定調由鍾小平參選，對於媒體提問，朱立倫對此沒有回應。