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藍白質疑綠電價格高 綠黨團打臉：馬政府訂的價格

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委賴品妤（右）的父親賴勁麟身陷綠能風波，昨天辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務，賴品妤上午在民進黨團記者會中力挺父親，她表示她與父親的工作都秉持互相尊重的態度，查證是每個政治人物在進行公共評論必須有的基本責任，她看到父親一生懷抱的志業，因為這些人為了挽救自己低迷的民調，被鋪天蓋地不實的扭曲。記者葉信菉／攝影
民進黨立委賴品妤（右）的父親賴勁麟身陷綠能風波，昨天辭去雲豹能源董事長及所有子公司職務，賴品妤上午在民進黨團記者會中力挺父親，她表示她與父親的工作都秉持互相尊重的態度，查證是每個政治人物在進行公共評論必須有的基本責任，她看到父親一生懷抱的志業，因為這些人為了挽救自己低迷的民調，被鋪天蓋地不實的扭曲。記者葉信菉／攝影

國民黨、民眾黨近期猛攻執政黨能源政策，批評綠電價格太高，導致台電虧損4000億元。民進黨立法院黨團今天反擊，強調綠電價格完全是依循再生能源發展條例，該條例是前總統馬英九執政時訂定，難道是馬英九圖利民進黨嗎？呼籲在野黨不要因為選舉關係，錯誤解讀，甚至誤導民進黨透過綠能擴展政商關係。

民進黨立委洪申翰指出，近期看到在野黨對綠能發展有很多批評，像是稱台電收購再生能源價格太高，但是台電收購再生能源價格，完全依循再生能源發展條例，有20年的保價收購機制，不是民進黨想簽幾年就簽幾年，況且，該條例是在2009年馬政府執政時訂下，當時 當年民進黨在立法院只有27席，難道是馬英九圖利民進黨嗎？

針對台電虧損問題，洪申翰說，2021年以前台電每年平均盈餘都在200至300億元，2022年爆發烏俄戰爭後產生虧損，在野黨卻惡意扭曲成收購綠能價格過高導致，這是非常惡劣、荒謬的手段，呼籲停止這樣的手段。

洪申翰強調，如果綠能發展有弊端不法，不分黨派該抓就抓，嚴查嚴辦，這就是民進黨的態度，不像國民黨跟民眾黨，明明看到新竹市長高虹安違法被起訴，還要包庇呵護，希望能建立綠能產業秩序，呼籲國民黨跟民眾黨把態度講清楚。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳說，不論哪位總統參選人，國政或未來國家願景都會提到支持綠能，不過，現在因為選舉關係，被國民黨錯誤解讀，還要引導成民進黨要擴展政商關係，企圖透過破壞人設方式，汙衊上市櫃公司，同時扭曲再生能源發展條例，感到非常不恥。

民進黨 馬英九 再生能源

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