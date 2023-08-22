雲豹毛利率21％ 藍批：非核家園「綠友友」賺爆台電虧爆

雲豹能源前董事長賴勁麟日前請辭。國民黨立委吳怡玎今表示，雲豹能源近兩年財報毛利率達21％，比多數一般行業甚至電子業還高，因不僅台電向雲豹等光電業者以躉售方式購電，儲能建置購電一度電更高達9.59元。國民黨立委王鴻薇也舉例，2022年儲能得標廠商包括賴勁麟、大亞電纜董座沈尚弘等「綠友友」，非核家園政策讓台電虧爆，也讓政商關係雄厚者賺飽。

國民黨立法院黨團今在立法院舉行記者會。吳怡玎表示，太陽光電案場1MW（千瓩）總成本約在三千萬元，一年約可發110萬度到120萬度電，以台電現在一度4元的收購價來說，不到七年就可回本，但賺更多的是儲能建置。

一方面光電廠商透過地頭蛇，「講難聽點就是去圈地」，跟台電談躉售價格，另方面儲能要搶饋線，而有饋線的就這幾家廠商，有做投資的人都知道，怎樣的產業毛利率可以高達21％？不是技術先進、就是獨佔，而太陽光電相對成熟，建築技術等也沒太高難度，台灣光電「其實就是某種程度獨佔」。

吳怡玎說，包括躉售及競標價格等，政府設計一整套，讓關係良好得企業進來這產業，完全不會虧錢，幾乎不用承擔商業風險，最後損失的是台電及納稅人荷包。

王鴻薇則指出，台電購買太陽能發電，六月電價一度電4.84元，儲能裝置一度電則買9.59元，比起核能成本發電一度電1.5元，這是什麼樣的暴利？根據能源局2022年公文，儲能裝置七家公司得標，除當時由賴勁麟代表的恩富資本，沈尚弘開設的智光能源也得標最大量單位23.3千瓩。

王鴻薇說，沈尚弘及其兄弟沈尚邦，是南部老牌大亞電纜公司大股東，被媒體稱為副總統賴清德老友，蔡英文總統也偕賴找沈尚弘參訪過，從賴清德當立委起，賴清德就和這家大亞電纜非常熟。

王鴻薇表示，得標廠商內，有的還有原本做房地產、都更，都跳下來做光電，就知道多好賺，包括再生能源價格、儲能設備得標費率都極不合理，政府政策過程中到底保障、保護誰？讓特定集團毛利率高初一般好幾倍。