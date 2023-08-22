綠委：尼加拉瓜討好中國騷擾台灣 這樣的朋友不交也罷

民進黨立委王定宇今天說，外交部宣布退出中美洲議會，因為尼加拉瓜黨團強行運作，想要納中國排除台灣，尼加拉瓜為了討好跟迎合中國，在中美洲議會裡面，對台灣的資格採取騷擾，「這樣的朋友不交也罷」，而他們的人民有這樣的政府，「我們表示遺憾」。

王定宇今天受訪時表示，尼加拉瓜過去因為選舉舞弊，遭受全球自由民主國家跟聯盟的譴責，唯一敢聲援的國家就只有中國，再加上中國大撒幣、花大錢，尼加拉瓜在2021年選擇與中國建交，而從那以後就不斷地為了討好、迎合中國，在中美洲議會裡面，對台灣的資格採取騷擾。

王定宇批評，對於這種罔顧道義，只顧金錢而破壞民主的國家，台灣除了譴責以外，「這樣的朋友不交也罷」，但是台灣絕對不會像中國一樣，比賽花大錢、大撒幣當傻瓜，只為了挖台灣的外交牆角，而中國寧可花大錢挖台灣牆腳，甚至在台海周邊搞軍事演習，他們也不願意把有限的經費，花在照顧自己中國人民的身上。

王定宇指出，面對高失業率、恆大等不動產業者破產的問題，還有河北地區淹大水，中國政府都無所謂，「誰跟他同一國，誰真的就倒大楣」，至於他們對尼加拉瓜開出的支票，很多都跳票沒有兌現，這種罔顧道義、不重視長期福祉，而且只求領導人個人的權位及財富，「這樣的國家，其實受苦的還是他們的人民」。

王定宇強調，台灣政府重視每一位朋友，但是絕對不會當傻瓜撒大錢，對於尼加拉瓜人民有這樣的政府，也表示遺憾。