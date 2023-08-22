退出中美洲議會 外交部：不影響台在中美洲統合體運作

中美洲議會（Parlacen）表決通過撤銷中華民國立法院作為中美洲議會的永久觀察員資格，並由中華人民共和國取而代之，外交部也宣布即刻退出中美洲議會。外交部今表示，對於我國在中美洲銀行，及中美洲統合體的運作沒有影響。

外交部今舉行例行記者會。針對我國退出中美洲議會，外交部發言人劉永健首先強調，中美洲議會是一個區域性的議會組織，6個會員國中唯有瓜地馬拉是我國唯一的邦交國，我國與瓜國的邦誼穩固如昔。

他並指出，每一個國際組織的章程，以及入會規定都不相同，不可一概而論，我國雖然退出中美洲議會，但對於我國在中美洲銀行，及中美洲統合體的運作沒有影響。

他表示，在中美洲議會表決通過「排我納中」案前，外交部已掌握事態發展，連月來已透過駐外館處向中美洲議會的主席團，外委會，以及各國的議員說明，台灣在中美洲區域的貢獻與成果，盡力爭取，並凝聚友我議員的支持，且三度致函中美洲議會的議長、主席團，和外委會，強烈表達聯合國大會第2758號決議不涉及台灣主權。

劉永健表示，很遺憾中美洲議會最後仍強行通過排我納中案，為了維護國家的主權與尊嚴，我國決定退出議會。

他表示，該案在中美洲議會的討論歷經3個小時，期間共15位議員發言，最終以73票支持、32票反對、9票棄權的票數通過，並未在議會取得所有人的共識。